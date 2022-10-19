DİMES'e 'Yılın Pazarlama Ekibi' ödülü - Son Dakika
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DİMES'e 'Yılın Pazarlama Ekibi' ödülü

19.10.2022 13:11
DİMES'e 'Yılın Pazarlama Ekibi' ödülü

Pazarlamasyon tarafından Marketing Meetup etkinliği içerisinde düzenlenen The Hammers Awards ödüllerinde, pazarlama profesyonellerinin değerlendirmesiyle üst üste 2 yıl 'Yılın Pazarlama Ekibi' olarak seçilen DİMES pazarlama ekibi, 3 kategoride altın, 3 kategoride gümüş ödülün kazananı oldu.

Pazarlamasyon tarafından Marketing Meetup etkinliği içerisinde düzenlenen The Hammers Awards ödüllerinde, pazarlama profesyonellerinin değerlendirmesiyle üst üste 2 yıl 'Yılın Pazarlama Ekibi' olarak seçilen DİMES pazarlama ekibi, 3 kategoride altın, 3 kategoride gümüş ödülün kazananı oldu.

Yerli sermayeli meyve suyu ve içecek markası DİMES, yenilikçi ürünleri, "Hayata Başka Bak!" sloganı ve farklı disiplinleri bir arada kullanan iletişim çalışmalarıyla, reklam ve pazarlama dünyasının ödül programlarında başarısını sürdürüyor. Pazarlamanın tüm bileşenleri, iş dünyası ve dijital dönüşüm konularında kaliteli içerik sunan online mecra Pazarlamasyon tarafından Marketing Meetup etkinliği kapsamında düzenlenen The Hammers Awards ödüllerinde DİMES Pazarlama Ekibi'nin başarıları öne çıktı. Ekip, üst üste 2'nci kez tüm sektörlerde 'Yılın Pazarlama Ekibi' olarak seçilirken, şirket 6 kategoride birden ödüle adını yazdırdı.

Üst üste iki kez tüm sektörlerde 'Yılın Pazarlama Ekibi'

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazarlama alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan The Hammers Awards jürisi, şirketin pazarlama ekibini, tüm sektörler genelinde yıl içerisinde pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında, başarılı projeler üreten, bütçe bağımsız olarak yüksek oranlı KPI'lar yakalayan, markasına ve sektöre değer katan, Yılın Pazarlama Ekibi olarak ödüllendirdi. Şirketin pazarlama ekibi, bu ödüle üst üste 2 kez adını yazdırma başarısı gösterdi. 'En İyi Sosyal Medya Takımı' kategorisinde Altın ödül başarısını da üst üste iki kez tekrarlayan şirket, The Hammers Awards kapsamına bu yıl ilk kez alınan 'Dijital Platformlarda En İyi Pazarlama Takımı' kategorisinde de Altın ödülün sahibi oldu. 'Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı', 'En İyi İçerikle Pazarlama Takımı' ve 'En İyi Video Pazarlama Takımı' kategorilerinde de Gümüş ödüle adını yazdıran şirket ekibi, pazarlama şampiyonluğunu koruduğu 2022 yılında 6 ödülle The Hammers Awards ödüllerin yıldızı olma başarısını yineledi.

"Sürdürülebilir başarı, DİMES Ailesinin ruhunda var"

The Hammer Awards ödüllerinin en büyük özelliğinin, ekip başarısının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi olduğu aktaran DİMES Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Duygu Süleymanoğlu, "DİMES yerli bir marka olarak Türkiye'de ve dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde küresel markalarla başarılı bir şekilde rekabet ediyor. Bu başarımızın en büyük sırrı, değişik sosyal çevrelerden, farklı görüş ve fikirlere, değişik alanlarda multidisipliner eğitim ve deneyime sahip ekibimizdir. Birlikte çalışmaktan keyif alan, her zaman daha iyisini yapmak için kendiyle rekabeti içselleştirmiş bir takımız. Bunun da ötesinde biz, içten sevgi ve saygı bağlarıyla birbirine bağlı, paylaştığı değerlerden ödün vermeden değişime açık bir aileyiz. Sürdürülebilir başarı, şirket ailesinin ruhunda var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi DİMES'e 'Yılın Pazarlama Ekibi' ödülü - Son Dakika

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