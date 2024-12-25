DİSK'ten asgari ücret zammı tepki - Son Dakika
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Ekonomi

DİSK'ten asgari ücret zammı tepki

DİSK\'ten asgari ücret zammı tepki

DİSK, 2025 yılı için yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. DİSK, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, iktidar ve sermayenin tek taraflı olarak asgari ücreti belirlediğini ve bu durumun milyonlarca işçi ve ailesini daha da yoksullaştırdığını ifade etti.

25.12.2024 01:44
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla 22 bin 104 lira olan asgari ücreti düşük bulan çok sayıda yurttaş, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

DİSK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan siyasetçiler ve sendikalar da asgari ücrete yapılan zammın düşük olduğunu belirterek iktidara tepki gösterdi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili olarak dahi yer almadığı apar topar bir toplantı ile tebliğ edilen bu asgari ücret hükümsüzdür. İşçi sınıfı örgütlenerek, sendikalı olarak bu sefalet dayatmasını püskürtecektir" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Ekonomi DİSK'ten asgari ücret zammı tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilal Yavuz:
    vatandaş olarak bu ücrete nasıl itiraz edilir bi bilen var mı hakkımızı arıyacak Allah tan korkan kimse yok mu buülkede hwrkes mi şakşakcı oldu 0 0 Yanıtla
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