Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak

01.06.2022 11:44

2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

"MAZLUMLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Erbaş, törende yaptığı konuşmada " Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke 354 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Daha fazla mazlum kardeşimizin yüzlerini güldürmek, bayram sevinçlerine ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

NERELERDEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK?

Yapılan duyuruya göre kurban bağışları, bagis.tdv.org adresinden, mobil bağış uygulamasından, Banka/ PTT şubelerinden ve Müftülüklerden yapabilecek. Bağışlar için son tarih ise 9 Temmuz olarak belirlendi.

İlgili Haberler
YORUMLAR (1)
  • Kamil Toygar : Yani kendi milletimiz yerine dışarıdaki yabancıların karnını doyurmaya teşvik edilmiş Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban, Asker, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement