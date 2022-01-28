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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır"

28.01.2022 16:47

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır" Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nin açılışına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nin açılışına katıldı

ÇANAKKALE - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nin açılışına katılmak için Çanakkale'ye geldi. Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak özel bir otelde ilçe müftüleri ile bir araya geldi. Daha sonra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret eden Erbaş, ADRM ve Gençlik Merkezi açılışı ile Yahya Çavuş Erkek Kur'an Kursu açışına katıldı.

Daha sonra 16. yüzyılın estetiği ile 21. yüzyılın teknolojisinin birleşimiyle inşa edilen ve 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma Hutbesini burada verdi.

"Camiler, birliğimize kast edenlere en büyük meydan okumayı gösteren özel eserlerdir"

Cemaatle birlikte kılınan Cuma Namazı sonrası caminin açılışına geçildi. İlk olarak açılış konuşmasını yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bazılarımız, 'Çok büyük bir eser, ne gerek vardı? Çanakkale küçük şirin bir il' diyeceklerdir. Değerli arkadaşlar camiler, cami olmanın çok ötesinde bizim için bir kimlik olan, ülkemize yan bakanlara, birliğimize kast edenlere en büyük meydan okumayı gösteren özel eserlerdir. Yoksa yeryüzü bize zaten mescit kılındı. Her yerde namaz kılabiliriz. Ama caminin anlamı, manevi mührü bambaşka bir şey. Ayasofya inşa edilirken 2 bin sene önce konstantiniye'nin sayısını bilir misiniz? İstanbul'da Sultan Ahmet inşa edilirken Osmanlı'nın nüfusunu bilir misiniz? O yüzden caminin ölçülmesi büyüklüğünden ve küçüklüğünden çok öte bir mühür olarak şehrimize kazandırdığı anlamdır" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli derken İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy bu mesajı veriyor ve bu duayı yapıyor. İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır. O yüzden, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. 'Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' derken, gençlerimize, çocuklarımıza çok büyük bir mesaj bırakıyor. Vasiyet bırakıyor Mehmet Akif Ersoy. Biz şehitlerimize layık bir torun olmak istiyorsak, şehitlerimizin 'değmesin göğsüme namahrem eli' ifadesinin yer aldığı İstiklal Marşı'nda mabetlerimizin üzerine değmesin namahrem eli diye ecdatlarımız şehit oldu. İşte şehitler diyarı Çanakkale'de 250 bin ecdadımızın bizden böyle bir talebi var. Bu vazife bizim, hepimizin, gençlerimizin vazifesi" diye konuştu.

Açılış törenine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, ilçe müftüleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapımına 2019'da başlanan cami, üniversite yönetimince tahsis edilen arazi üzerine yapıldı. Toplamda 5 bin 244 metrekare alandan oluşan camide; 2 bin metrekare bodrum kat, 2 bin 25 metrekare zemin kat, 762 metrekare mahfil katı ibadet alanı yer alıyor.

60 metre yükseklikte iki şerefeli 4 minare ile 55 metre yükseklikte tek şerefeli 2 minaresi ile toplamda 6 minaresi bulunan ve Çanakkale'nin en büyük camisi olan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nde 10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstiklal Marşı, Çanakkale, Asker, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır" - Son Dakika
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