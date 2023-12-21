Diyarbakır\'da 2023\'te 2 Bin 700 Ton Tescilli Ciğer Tüketildi

Diyarbakır'da sabahın ilk ışıklarıyla ciğercilerin başlayan yoğun mesaisi, gece geç saatlere kadar sürüyor. 2023'ü geride bırakmaya günler kalırken, yüzbinlerce turistin de ağırlandığı kentte 2 bin 700 ton tescilli ciğer tüketildi.

Diyarbakır ekonomisine önemli katkı sağlayan ciğer kebabı, kentin tescilli gıdaları arasında yer alıyor. Kentin medarıiftiharı olan tescilli ciğer, 2023'te günde 7,5 ton, yıl boyunca da 2 bin 700 ton satıldı.

Hem yerli hem de yabancı turistlerin damak tadına hitap eden Diyarbakır ciğerini şehirde kimisi sabahları tüketirken kimisi de akşamları tüketmeyi tercih ediyor.

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğerin 2023'te 2 bin 700 ton tüketildiğini ifade ederek, ciğercilerin kent için büyük bir istihdam sağladığını söyledi.

"Deprem ciğer satışımızı etkilemedi"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ciğer satışlarının düşmediğini dile getiren Elkaan, "Geçen yıl Diyarbakır'da ciğer satışında 2 bin tona ulaşmıştık. 2023 yılında ön gördüğümüz rakama da ulaştık. Aynı şekilde geçen yıl 1 milyona yakın turist karşıladık. Bu yıl ise 1 buçuk milyonu aşan turist akımı Diyarbakır'a oldu. Maalesef ülkemizi sarsan depremle bu yıl karşı karşıya kaldık. Ama buna rağmen esnafımızı seferber olması için açık tuttuk. Tescilli ciğerimizi bu sırada hem satışa sunduk hem de geliri olmayanlara ikramda bulunduk. Yani demem şu ki; deprem ciğer satışımızı etkilemedi. 2023'te 2 bin 700 ton ciğer tüketimimiz oldu" dedi.

Ciğer satışlarına kentte düzenlenen festivallerin de etki gösterdiğinin altını çizen Elkaan, "Ciğer satışlarımız aynı zaman düzenlenen festivaller, etkinlikler, sunumlarla daha fazla tüketim sağladı. Bu yıl her ne kadar olumsuzluklar yaşasak da onun nazarında güzellikler de yaşandı. Ciğer bizim medarıiftiharımızdır. Tescilli ciğerimiz paket halinde il dışına gönderilebilseydi Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazılırdı. Bunu tercih etmiyoruz. Ciğer taze yenilmelidir" diye konuştu.

Diyarbakır'da 50 yılı aşkın süredir ciğer ve kebap çeşitleri satışı yapan Faik Gözalan, şimdilerde yerli yabancı turistlerin Urfa ciğeri yerine Diyarbakır ciğerini tercih ettiğini belirtti.

"Urfa ciğeri geride kaldı"

Tescilli ciğer kebabına talebin fazlasıyla olduğunu söyleyen Gözalan, "50 senedir Diyarbakır'da ciğer ve kebap satışı yapıyorum. 2023'te Diyarbakır'da depreme rağmen ortalama 2 bin 700 ton ciğer satışı gerçekleşti. Talep olduğu için tescilli ciğerimizin satışı da artıyor. Turistik gezi için kentimize gelen vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği yemek çeşitlerinden biri ciğerdir. Böylelikle Diyarbakır ciğeri de başını almış gidiyor. Eskiden Urfa ciğerini tercih ediyorlardı. Ama Urfa ciğeri şu anda Diyarbakır ciğerine göre geride kaldı. Nedeni de Urfa ciğerinin tanelerinin küçük olmasıdır" şeklinde konuştu.

"Diyarbakır, ciğerin başkenti"

Bir yılda 2 bin 700 ton ciğer tüketilmesinin Diyarbakırlılar için normal olduğunu dile getiren müşterilerden Ramazan Ayaz, her gün düzenli ciğer kebabı yediğini belirtti.

Sabah kahvaltısında ciğer kebabının tüketilmesini yerli ve yabancı turistlere tavsiye eden Ayaz, "Diyarbakır, bambaşka bir şehir. Ciğeri de özellikle Diyarbakır'da yiyeceksiniz. Çünkü ciğer tescilini alan ilk yer Diyarbakır'dır. Diyarbakır, ciğerin başkenti diyebiliriz. Bir yıl içerisinde 2 bin 700 ton ciğer tüketilmesi bizim için normaldir. Ciğer, sabah, öğlen ve akşam tüketilebilir bir yemek çeşididir. Diyarbakırlılar çerez niyetine sabahları ciğeri yiyor. Özellikle sabah kahvaltısı için Diyarbakır ciğerini tavsiye ederim" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR