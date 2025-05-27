Diyarbakır\'da badem işleme tesisi kurulumu için protokol imzalandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem tasnif, işleme, paketleme ve pazarlama tesisi kurulumu için protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem tasnif, işleme, paketleme ve pazarlama tesisi kuruluyor.

"Eğil Badem Tasnif, İşleme, Paketleme, Pazarlama Tesisi Projesi" için düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni; Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje ile badem yetiştiriciliğinde son yıllarda önemli bir potansiyele sahip olan Eğil ilçesinde, ilçe belediyesinin öncülüğünde modern bir işleme tesisi hayata geçirilecek. Tesiste badem, ileri işleme teknolojileri ile katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek; badem ezmesi, badem yağı ve badem şekeri gibi ürünler yerel pazarlardan ulusal pazarlara sunulacak. Böylece kırsalda üretim yapan yaklaşık 500 aile için yeni gelir kaynakları oluşacak ve bölgesel kalkınmaya güçlü bir katkı sağlanacak.

Zorluoğlu, Diyarbakır'ın sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda verimli topraklarıyla da Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu projeyle hem yerel üreticimiz kazanacak hem de Diyarbakır tarımda markalaşma yolunda yeni bir adım atmış olacak" dedi. - DİYARBAKIR