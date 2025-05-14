Diyarbakır'da Barış Süreci Sanayiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır'da Barış Süreci Sanayiye Katkı Sağlayacak

Diyarbakır OSB Başkanı Fidan, PKK'nın silah bırakmasını sanayi ve iş alanlarında gelişme olarak değerlendirdi.

14.05.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır OSB Başkanı Fidan: "Sadece Diyarbakır değil, tüm Güneydoğu'nun sanayisi ve iş alanları gelişecek"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, PKK'nın fesih kararı ve silah bırakmasına ilişkin, "Sadece Diyarbakır değil, tüm Güneydoğu'nun sanayisi ve iş alanları gelişecek" dedi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında yaptığı 12. kongresinin ardından aldığı fesih ve silah bırakma kararı, Türkiye'de birçok çevrelerce sevinç ve umutla karşılandı. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada 47 yıllık bir sürecin sona erdiğini, artık annelerin ağlamayacağını söyledi. Diyarbakır Organize Sanayi ve Diyarbakır STK'ları olarak bu sürece ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirten Fidan, ellerini taşın altına koymaya da devam edeceklerini ifade etti. Fidan, bunun Diyarbakır'a güzel şeyler katacağını söyleyerek, "Ne katacak, sanayi anlamında, turizm anlamında, gelişme anlamında çok şey katacak. Düşünün artık paralar bir yere harcanmayacak. Bu sürece paralar harcanmadığı zaman bu paralar nereye harcanacak? Türkiye için harcanacak, sanayiye, üretime harcanacak. Buradan en başta Devlet Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanımıza, DEM Parti heyetine teşekkür ediyoruz. Sırrı Süreyya'yı da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çünkü o da bu barış süreci için çok mücadele etti. Hatta barışın simgesi oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda açıklama geldi. Böyle güzel bir açıklamanın yapılması Türkiye'ye barış tomurcukları ekti ve inşallah o tomurcukların sonuçlarını da şu an almaya başlayacağız ve devam edecek" dedi.

Diyarbakır'da bir huzur ve güven ortamının olduğunu ifade eden Fidan, "Yaklaşık 8-9 yıldan beridir bununla beraber yatırımcının kafasında soru işareti olmayacak, ki zaten yoktu. Bu süreç biraz daha Diyarbakır'ın atak yapmasına, ihracat, istihdam, üretim yapmasına daha hızlı katkı sağlayacak. Çünkü geçmişte baktığınızda Diyarbakır farklı gözüküyordu ama Diyarbakır'a gelip görüp, giden aşık olup, bir daha Diyarbakır'a geliyordu. Geçen sene hatırlarsanız turist sayıları 1 milyonun üstüne çıktı. Diyarbakır'da otellerde yer yoktu. Bu süreç Diyarbakır'ı daha da ileriye götürecek. Bana göre bu süreç turizm sezonuna daha büyük katkı yapacak ve yine otellerimizde yer olmayacak" diye konuştu.

2018 yılından şimdiye kadar 200 olan fabrika sayısı ve 7 bin 10 olan çalışan sayısının bugün 23 bin çalışan ve 370 fabrika olduğunu kaydeden Fidan, "Hala inşaatlarımız devam ediyor, 5'inci etap devam ediyor. Bu sürecin katkısı sadece Diyarbakır'a değil, bölgeye olacak. Bugün artık Şırnak'ta organize de gelişecek, Hakkari'deki organize de gelişecek, Van'daki organize de gelişecek. Bizim tek amacımız, tek derdimiz hep biz kardeşiz, kavga etmemize gerek yok. Savaşla, ölümle, kavgayla bir şeyler çözülmüyor. Tek çözüm barış, o da oldu çok şükür. Teşekkür ediyoruz ve inşallah daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Mustafa Fidan, barış süreci, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, Ekonomi, PKK, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Barış Süreci Sanayiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:38:32. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Barış Süreci Sanayiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.