Ekonomi

Diyarbakır'da bayram bereketi: Oteller yüzde yüz doluluk oranını geçti

Yerli ve yabancı turistin bayram tatili rotası Diyarbakır oldu

Kentte gelen ziyaretçi yoğunluğa şaştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da oteller Ramazan Bayramı'nın bereketiyle yüzde yüz doluluk oranını aştı. Kentte gelen ziyaretçiler, yoğunluğa şaştı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'ın yolunu tuttu. 33 medeniyetin izlerini taşıyan kadim kent, bayramın bereketini yaşadı. Tatil öncesi kentte durgunluk yaşanırken, bayram tatiliyle birlikte otellerde doluluk oranları yüzde yüzü aştı.

Otel işletmecisi Abdulkadir Yentürk, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Diyarbakır'daki otellerin şimdiye kadar kan ağladığını, durgunluk olduğunu söyledi.

Diyarbakır, tatil bölgesi olmayışından dolayı kışın durgun olduğunu belirten Yentürk, 9 günlük bayram tatilinde otellerdeki doluluk oranının yüzde yüz olduğunu kaydetti.

Bu şekilde devam etmesi temennisinde bulunan Yentürk, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı turistleri Diyarbakır'a bekliyoruz. Otellerdeki girdi masrafları şu anda çok yüksek derecede olduğu için elle tutulur bir kar oranımız yok. Anadolu coğrafyasında İslam'ın ilk tanıştığı yer. O yüzden burada inanç turizmi çok değerli. Hazreti Süleyman Camisi, Ulu Camii, Diyarbakır surları, bunlar gibi sayısız eser var. İnanç turizmi için yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz."

Elazığ'dan gelen yerli turistlerden Feyzi Kurt, bayram gezmesinde çevre ilin nasıl olduğunu görmek için geldiklerini ifade etti.

Aile ve dostlarıyla geldiklerini aktaran Kurt, "Diyarbakır'ı bayramda çok farklı gördüm. Sık gelen birisiyim ama bu bayramda gördüğüm gibi görmemiştim. Mekanların doluluğu beni şaşırttı. Halkımız böyle huzurlu, mutlu olması; doğudaki illerimizi ziyaret etmesi beni gayet memnun etti" şeklinde konuştu.

Kayseri'den ailesiyle gelen Mehmet Akif Pehlivan ise, sahabe kabirlerini ziyaret ettiğini ve hoşuna gittiğini dile getirdi. Özelikle Sur içini çok beğendiğini belirten Pehlivan, "Kayseri'de de böyle kale var, kalenin içi küçük. Burada adeta ayrı bir şehir var. insanlar gelip gidiyor. Bayağı bir kalabalık var, benim de hoşuma gitti. Diyarbakır'a ilk gelişim" ifadelerini kullandı.