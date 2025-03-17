Diyarbakır'da Bayram Öncesi Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Bayram Öncesi Fiyat Denetimi

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, bayram öncesi 24 personelle fiyat denetimi yaptı. 173 firmaya idari işlem uygulandı.

17.03.2025 18:58
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Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 24 personelle bayram öncesi denetim gerçekleştirdi

Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik:

"2025 fiyat etiketi kapsamında bin 427 firma denetlendi. 173 aykırı firmada 455 aykırı ürün için 1 milyon 47 bin 946 TL idari işlem uygulandı"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi 24 personelle denetim gerçekleştirdi. Müdürlük, 2025 yılında bin 427 firmaya yaptığı denetimde tespit ettiği 455 aykırı ürün için 1 milyon 47 bin 946 TL idari işlem uyguladı.

İl Müdürlüğü, 24 personelle bir markette yaptığı denetimlerde reyon ve kasa fiyatlarının yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihlerine baktı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, bu tip denetimlerin Ramazan Bayramı'na kadar süreceğini söyledi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte temel gıda ürünleri ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği diğer ürün gruplarında fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla sıkılaştırılmış denetimde bulunmakta olduklarını belirten Atik, fiyat etiketi ve kasa raf fiyatı uyumu, haksız fiyat artışı denetimlerini gerçekleştirmekte olduklarını kaydetti.

Atik, bu denetimler kapsamında fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacağını söyleyerek, "Ramazan ayının bereketine gölge düşürmeye çalışan fırsatçılara karşı tüketicilerimizin de duyarlı olmasını ve şikayetlerini Ticaret Bakanlığımızın ALO 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Artışı Mobil Uygulaması ve Ticaret il Müdürlüğümüze bildirmelerini önemle rica ederiz. 2024 yılında fiyat etiketi kapsamında 6 bin 960 firma denetlendi. 601 aykırı firmada 2 bin 265 aykırı aykırı ürün için 4 milyon 951 bin 472 TL idari işlem uygulandı. 2025 ise fiyat etiketi kapsamında bin 427 firma denetlendi. 173 aykırı firmada 455 aykırı ürün için 1 milyon 47 bin 946 TL idari işlem uygulandı" dedi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Bayram Öncesi Fiyat Denetimi - Son Dakika

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