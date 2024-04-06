Diyarbakır'da Bayram Tatiliyle Birlikte Terminalde Hareketlilik Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Bayram Tatiliyle Birlikte Terminalde Hareketlilik Başladı

Diyarbakır\'da Bayram Tatiliyle Birlikte Terminalde Hareketlilik Başladı

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde geçirmek üzere Diyarbakır'dan gitmek isteyenler az olurken, gelişler arttı. Diyarbakır'da bayram tatili dolayısıyla birçok otobüs firması ek sefer koydu. Yoğunluğun oluştuğu Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde birçok yolcunun şehir dışından kente geldiği görülürken, memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere bilet kestiği öğrenildi.

06.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:05
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9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde geçirmek üzere Diyarbakır'dan gitmek isteyenler az olurken, gelişler arttı.

Diyarbakır'da bayram tatili dolayısıyla birçok otobüs firması ek sefer koydu. Yoğunluğun oluştuğu Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde birçok yolcunun şehir dışından kente geldiği görülürken, memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere bilet kestiği öğrenildi.

Özel bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akar, bayram öncesi kente gelişlerin çok, kentten çıkışın ise az olduğunu söyledi. Akar, "Bayram öncesi Diyarbakır'a gelişler başlar bayramdan sonra da gidişler başlar. Ramazan ayı, okulların tatil olması ve seçim dolayısıyla Diyarbakır'a gelenler oldu. Geldikleri yere gidecek olanlar hemen gitmedi. Bayramı da burada geçirip öyle gideceklerini düşünüyorum" dedi.

Bayramdan sonra da yoğunluğun devam edeceğine dikkat çeken Akar, "Diyarbakırlı olup da başka şehirde ikamet eden vatandaşlarımız var. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde ikamet eden hemşerilerimiz bayram tatilinde gelip eşini, dostunu görüyorlar. Burada hasret giderdikten sonra tekrar dönüyorlar. İster istemez bu zaman zarfında yoğunluk oluşuyor. Yoğunluğumuz yaz sezonunun açılmasıyla da devam edecek diye tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bayram nedeniyle ek sefer düzenlediklerini dile getiren Akar, "Şu an bayram yoğunluğu nedeniyle ek seferler düzenlemekteyiz. Ama il dışından buraya gelecekler için ek sefer düzenledik. Bayram sonrası da buradan ek seferlerimiz olacak. İstanbul, İzmir, Ankara'ya tekrar ek sefer düzenleyeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Bayram Tatiliyle Birlikte Terminalde Hareketlilik Başladı - Son Dakika

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