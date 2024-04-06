9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde geçirmek üzere Diyarbakır'dan gitmek isteyenler az olurken, gelişler arttı.
Diyarbakır'da bayram tatili dolayısıyla birçok otobüs firması ek sefer koydu. Yoğunluğun oluştuğu Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde birçok yolcunun şehir dışından kente geldiği görülürken, memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere bilet kestiği öğrenildi.
Özel bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akar, bayram öncesi kente gelişlerin çok, kentten çıkışın ise az olduğunu söyledi. Akar, "Bayram öncesi Diyarbakır'a gelişler başlar bayramdan sonra da gidişler başlar. Ramazan ayı, okulların tatil olması ve seçim dolayısıyla Diyarbakır'a gelenler oldu. Geldikleri yere gidecek olanlar hemen gitmedi. Bayramı da burada geçirip öyle gideceklerini düşünüyorum" dedi.
Bayramdan sonra da yoğunluğun devam edeceğine dikkat çeken Akar, "Diyarbakırlı olup da başka şehirde ikamet eden vatandaşlarımız var. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde ikamet eden hemşerilerimiz bayram tatilinde gelip eşini, dostunu görüyorlar. Burada hasret giderdikten sonra tekrar dönüyorlar. İster istemez bu zaman zarfında yoğunluk oluşuyor. Yoğunluğumuz yaz sezonunun açılmasıyla da devam edecek diye tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bayram nedeniyle ek sefer düzenlediklerini dile getiren Akar, "Şu an bayram yoğunluğu nedeniyle ek seferler düzenlemekteyiz. Ama il dışından buraya gelecekler için ek sefer düzenledik. Bayram sonrası da buradan ek seferlerimiz olacak. İstanbul, İzmir, Ankara'ya tekrar ek sefer düzenleyeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Ekonomi › Diyarbakır'da Bayram Tatiliyle Birlikte Terminalde Hareketlilik Başladı - Son Dakika
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasının inşaatında çalışan yüklenici firmanın 25 işçisi, iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, şantiyenin önüne 'Burada grev var' yazısı astı. İşçiler, maaşlarını gecikmeli aldıklarını ve son iki aydır hiç maaş alamadıklarını belirtti. Bayram öncesi çocuklarına alışveriş yapamadıklarını ifade ettiler.
Van'da Ramazan ayının başında hizmete açılan Adem Şef, yöresel yemeklerle misafirlerine benzersiz bir damak tadı sunuyor. Şef Adem Ergin, Van'ın gastronomisine katkı sunmak amacıyla Norduz Sofrası, Van Menceli ve Urartu Han'dan sonra 'Adem Şef' yöresel yemek mekanını açtı. Van'ın kendi sofrasını tanıtmak için bir mutfak harekatı başlatan Ergin, Van'a değer katacak mekanlar oluşturduğunu belirtti. Van'ın sadece kahvaltısıyla ön plana çıktığını ifade eden Ergin, doğru ürünleri kullanarak Van mutfağını zenginleştirdiklerini söyledi. Van'a gelen misafirlere yöresel mutfağı sunacak birçok sofraya sahip olduklarını dile getiren Ergin, Van'ın birkaç tane kültür sofrasının olduğunu vurguladı. Van'da bu tür işletmelerin açılmasının kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten bir vatandaş ise doğallığı ön planda tuttuklarını ve Adem Şef'e güvendiklerini söyledi.
Adana'da hasat başlayan turfanda soğanın fiyatlarının bayramdan sonra düşmesi bekleniyor. Bu yıl Adana'da verim düşüklüğü yaşanan soğanlarda, bayramdan sonra sökülecek olanların daha yüksek verim getirmesi bekleniyor. Türkiye genelindeki depolarda soğan stoklarının azaldığı belirtiliyor. Tarladaki fiyatlar şu anda kilogramı 18-20 lira arasında değişiyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra fiyatların düşmesi ve ihracat kapılarının açılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 günlük bayram tatili açıklaması sonrasında, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Turizmciler, tatilcilerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamaları konusunda uyarıyor.
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