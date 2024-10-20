Diyarbakır'da Festivalle Ciğer ve Kadayıf Satışları İki Kat Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır'da Festivalle Ciğer ve Kadayıf Satışları İki Kat Arttı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da düzenlenen festivalle tescilli ciğer ve kadayıf satışları önemli ölçüde artış gösterdi.

20.10.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da festivalle tescilli "ciğer" ve "kadayıf" satışları ikiye katlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 12 Ekim'de başlayan festivalle kenttin tescilli "ciğer" ve "kadayıf"ında satışlar ikiye katlandı.

12 Ekim'de başlayıp 20 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek festival kapsamında şehrin dört bir yanında 100'den fazla mekanda 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek. Festivalle birlikte yoğun ziyaretçi ağırlanan kentte tescilli ciğer ve kadayıfta da satışlar ikiye katlandı.

Ciğer ustası Onur Erdin, İhlas Haber Ajansı muhabirine, festivalin gelişiyle yoğunluk oluştuğunu, festival için şehir dışından gelenler olduğunu söyledi. Her geçen güne göre müşterilerin daha çok arttığını belirten Erdin, "İki kat arttı, artık resmen ciğer festivali başladı. Her gelen festivale gelmişken ciğerimizi de yiyelim diyor. Tüm Diyarbakır festival sayesinde şu an iki kat iş yapıyor. Festivalin kalabalığıyla birlikte ciğerin bereketi ve bolluğu arttı. Diyarbakır değil, bizimki artık "ciğerbakır." Çünkü tescilli bizde" dedi.

Müşterilerden Ferhat Genç, Artvin'den Mersin'e doğru gittikleri, burayı da internetten sürekli takip ettiklerini ifade ederek, "Arkadaşlar da öneriyordu. Bugün yol üstü geldik. Tam saymadım ama ustanın dediğine göre 9 şiş yemişim, boş yeseydim 15-20 şiş yerdim. Lavaşla yediğim için 9 tane yedim" diye konuştu.

Müşteri Alper Koru ise, Antalya'dan geldiklerini, daha önce de geldiğini kaydetti. Koru, "Diyarbakır, sevdiğim bir yer. Her zaman olduğu gibi şu sofraya da oturmadan dönmüyoruz. Ciğer, buradan daha iyi bir yerde yiyemeyeceğimizi iyi biliyoruz. Gelince de fırsatı değerlendiriyoruz, ondan sonra dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Ciğer ustası Ömer Ziyadanoğlu da, yabancı geldi mi, Diyarbakır'ın nüfusu artığını söyledi. Ziyadanoğlu, "Yabancı nüfusta dışarı da yemek zorundadır. Gelip ciğerin tadına bakıyorlar. Diyarbakır'ın ciğeri tescillidir. Tescilli olan ciğeri her gelen yabancı bir şiş de olsa tadına bakıyorlar" dedi.

"Burma kadayıfa da rağbet çok fazla. Müşteriler sıraya giriyor, yetiştiremiyoruz"

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Mehmet Altunbay, Diyarbakır'ın daha önce coğrafi işaretini aldığı burma kadayıf, şu an festivalle de taçlandırdığını değerlendirdi.

Şehir dışından gelen misafirler, turistler burma kadayıfı tatmadan gitmek istemediğini aktaran Altunbay, "Festival, şehrin tanıtımı için çok güzel oldu. Diyarbakır, kötü şeylerle anılıyordu. Böyle tatlı, güzel şeylerle anılması çok güzel oldu. Burma kadayıfa da rağbet çok fazla. Müşteriler sıraya giriyor, yetiştiremiyoruz. İş yoğunluğu özelikle turist akınının olduğu Sur içi ve festival alanının olduğu şubemizde oldu. Satışlarımızı ikiye katladı" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Baki Duy, Eskişehir'den konferans sunmak üzere geldiğini, buranın sadece tarihi bir yer değil, lezzet diyarı olduğunu belirtti.

Gitmeden önce bu lezzet diyarından sevdiklerine bir şeyler götürmek için geldiklerini ifade eden Duy, "Baharatlar aldık, şimdi de tatlı alıyoruz. Alışık olduğumuz meşhur Diyarbakır kadayıfının lezzeti var. Buraya ilk gelişim değil, beşinci gelişim. Her geldiğimde yeni şeyler görüyorum. Diyarbakır her zaman görmekten keyif alıyorum. Özelikle sur bölgesini" dedi.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Diyarbakır, Festival, Ekonomi, Kültür, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Festivalle Ciğer ve Kadayıf Satışları İki Kat Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:44:54. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Festivalle Ciğer ve Kadayıf Satışları İki Kat Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.