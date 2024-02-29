Diyarbakır\'da Kadınlar İpek Kozasından Dekoratif Ürünler Yapıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kadınlar ipek kozasından dekoratif ürünler yapıyor.
Diyarbakır'da hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de kentteki kadınlara dokunmak için arayış içerisine giren Özlem Can, 15 yıldır Kulp ilçesinden temin ettiği ipek kozasını işleyip dekoratif ürün haline getiriyor. Kadın kursiyerlerle birlikte üretilen ürünler, Türkiye'nin birçok şehrinde evleri süslüyor. Açtığı sanat atölyesinde işlediği ürünlerin tamamen doğal olduğunu söyleyen eğitmen Özlem Can, ipek kozasını şekillendirdikten sonra organik boyalarla renklendirdiklerini belirtti. Can, "15 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Ayrıca sanat atölyesi açtım. Türkiye'nin yüzde 60 ipek koza yetiştiriciliği Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapılıyor. Ben de ilçede yetiştirilen kozalardan dekoratif el sanatları yapıyorum. Atölyemizde her türlü el sanatını yapma becerisine sahibiz. Kursiyerlerimizle evleri dekore edebilecek ürünler, iş yerlerini süsleyebilecek ürünler, gelinlerin kullanabileceği dekoratif ürünler gibi birçok el sanatını yapmaktayız. Yaptığımız ürünler tamamen doğal. Yüzde yüz ipek kozasını organik boyalarla boyayıp, tamamen kimyasal bir şey içermeyen dekoratif ürünler yapıyoruz" dedi.
İpek kozasından yapılan ürünlerin torunlara kadar miras kalabileceğini dile getiren Can, "İpek kozaları çok kullanışlıdır. İpek kozasından yapılan ürünler yüzyıllar boyunca dayanabilir, kırılmaz, yırtılmaz, toz almaz. Bu bölgede ipek kozasından dekoratif ürün yapan tek hoca benim. Hedefimiz uluslararasına açılabilmektir. Amacımız bu güzellikleri sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya yayabilmektir. Yanı sıra çalışma çağında olup iş sahibi olmayan herkesi yerimize davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bir vazo çiçeğinin yapım aşamasının bir ay kadar sürebildiğini söyleyen Can, "İpek kozasından yaptığımız ürünler arasındaki vazo çiçeklerinin mesela yapımı bir ay kadar da sürebiliyor. Yaptığımız ürünler tamamen kişiye özel tasarımlardır. Bir defa o ürünü yaptıktan sonra asla aynısını tekrar yapmıyoruz. Örneğin Diyarbakır'ın fethi 639 yılında yapıldığı için 639 tane kozayı bölüp, 2022'de 1383'üncü yıl dönümü olduğundan ötürü 1383 tane çiçekten güzel bir Türk bayrağı ortaya çıkardık" diye konuştu.
Kursiyer Emine Ataykaya ise, 3 aydır eğitim gördüğünü ifade etti. Ataykaya, "3 aydır Özlem hocamızın yanına gelip eğitim görüyoruz. Burada dekoratif el sanatları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu ürünleri tabii ki ipek kozalarından yapıyoruz. Bu sanatla uğraştığımızda hem zamanımızı verimli kullanıyoruz hem de ruh sağlığı açısından iyi geliyor" dedi. - DİYARBAKIR
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