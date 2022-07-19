Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı

19.07.2022 00:33
Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karacadağ bölgesinde 250 dönümde yetiştirilen karpuzun hasadı yapıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karacadağ bölgesinde 250 dönümde yetiştirilen karpuzun hasadı yapıldı. Üretici Mehmet Atik, "Karacadağ bölgesi altı volkanik olduğu için ve bu bölgede geceleri çok serin olur. Serinlikten dolayı karpuz bozulmuyor. Rekolteden memnunuz" dedi.

Diyarbakır'ın verimli, bereketli Karacadağ bölgesinde karpuz üreticisi hasada başladı. 2013 yılında Adana'dan getirilen ve örtü tipi yetiştirilen karpuz, verimli arazilere uyum sağlayarak rekoltede üreticiyi memnun eden verimi sağladı. Üretici Mehmet Atik, Adana'da dönüme 6-7 ton alınırken Diyarbakır'da toprakların ham olmasından dolayı 10-12 ton aldıklarını söyledi.

Bulundukları yerin Karacadağ bölgesi Çakırkaya köyü olduğunu aktaran Mehmet Atik, arazi sahibi ve karpuz ekimini yaptıklarını söyledi. Bulunulan alanda baraj olmadığını, sulamayı yeraltından sondaj suyuyla yaptıklarını ifade eden Atik, "Enerji çok yüksek olduğu için sadece elektrik dönüm başına 2 bin lira geliyor. Devletimizden birinci isteğimiz biran evvel sulama kanallarını faaliyete geçirmeleri. Türkiye'nin kurtuluşu tarımdadır. Biz bu karpuzu 2013 yılında bu bölgeye getirerek Adana tipi örtü altı olarak yetiştirmeye başladık. Adana'da dönüme 6-7 ton alınırken biz burada 10-12 ton alıyoruz. Çünkü topraklar ham. Ondan sonra bölgeye girdi. Şu anda Türkiye'de üretim anlamında Adana birinci, Diyarbakır ikinci. Kalite anlamında Diyarbakır birinci, Adana ikinci. Çünkü Diyarbakır karpuzunun sıcaklıktan dolayı ve nem de yok. Çok kaliteli bir aroması var" dedi.

"Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira"

Masraf edildiğinde masrafın karşılığı alındığını dile getiren Atik, "Biz şu anda girdiler anlamında biz verim fazlalığını almazsak zarardayız. Tarlada karpuzu (tonu) 2 bin 500 liraya satıyoruz; çarşı da 7 bin 500 lira. Ürettiğimiz zaman herkesin yiyebileceği şartlarda biz bu malı satıyoruz. Ama çarşıya gidince bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor. Bu da halkımızın mağduriyeti demek. Çarşıda yüzde 10-20 kar konulsa deriz ki hakkıdır. Diyarbakır'da adam tarlada 2 bin 500 liraya satıyor. Çarşıda 7 bin 500 lira. Yüzde 200 fark olur mu? Burada 250 dönüm ektik. Dönüme 12-13 ton civarı bekliyoruz" diye konuştu.

"Rekolteden memnunuz"

Karacadağ bölgesinin altı volkanik olduğu için geceleri çok serin olduğunu kaydeden Atik, "Serinlikten dolayı karpuz bozulmuyor. Rekolteden memnunuz. Biz girdi fiyatlarından memnun değiliz. Yerli Diyarbakır karpuzu değil, Diyarbakır topraklarında yetişen karpuzdur. Fakat karpuz toprakta kendini değiştirir. Bir dönümde 1000 adet karpuz çıkar. Karpuzun ortalaması en düşüğü 8 kilo, en büyüğü 13-14 kiloya tekabül eder. Ortalama bir dönümde 11 ton civarı karpuz alıyoruz. Şu anda anca iç piyasaya yeterli geliyor. Geçen senelerde Ukrayna, Irak'a, Suriye'ye ve çeşitli yerlere gönderiyorduk" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Son dakika haberi: Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Adana'da 'niye yan baktın' kavgası: 1 ölü Adana'da 'niye yan baktın' kavgası: 1 ölü
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çınar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
00:49 Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti
00:31 Çeşme'de çıkan yangın sonrası belediye başkanından yardım çağrısı: Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin
00:18 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 96 kuruş indirim geliyor
23:45 Beşiktaş'a sezon öncesi kara haber: Ameliyat geçirecek Josef de Souza 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
23:43 Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu düzenlemesinde detaylar ortaya çıktı: 26 milyar liralık enflasyon farkı silindi
23:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun EYT paylaşımına AK Parti'den yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 01:00:00. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement