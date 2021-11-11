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Diyarbakır'da kistik ekinokkozise karşı 5 bin köpeğe ilaç verilecek - Son Dakika

Diyarbakır'da kistik ekinokkozise karşı 5 bin köpeğe ilaç verilecek

11.11.2021 10:27
Diyarbakır'da kistik ekinokkozise karşı 5 bin köpeğe ilaç verilecek

Diyarbakır'da, halk arasında "kist hidatik" diye anılan "kistik ekinokkozis" hastalığının önlenmesi için başlatılan "Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan" projesi kapsamında 5 bin köpeğe ilaç verilecek.

Diyarbakır'da, halk arasında "kist hidatik" diye anılan "kistik ekinokkozis" hastalığının önlenmesi için başlatılan "Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan" projesi kapsamında 5 bin köpeğe ilaç verilecek.

İnsan ve hayvan sağlığı için risk taşıyan kistik ekinokkozis ile mücadele kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan projenin tanıtımı merkez Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi Örnek mezrasında düzenlenen program ile yapıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, dünyada ve Türkiye'de çiftlik hayvanlarında çok yaygın olan hastalığın, yarattığı ciddi ekonomik kayıpların yanı sıra halk sağlığı için de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Hastalığın "echinococcus granulosus" adı verilen bir parazitten kaynaklandığını aktaran Atalar, parazitin esas kaynağının köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlar olduğunu, köpeklerin genellikle taşıyıcı olduğunu belirtti.

Ertan Atalar, hastalığın insana ve özellikle otla beslenen koyun, keçi, sığır ve manda gibi hayvanlara bulaştığını anlattı. Atalar, hastalığın hayvanlarda yerleştiği organda oluşan kistin büyüklüğüne göre verim kayıplarına hatta ölümlere neden olduğunu vurguladı.

Bu parazitin bir döngü şeklini aldığını ve bu zinciri kırmaları gerektiğini dile getiren Atalar, "Bunun en etkili yolu ağız yoluyla köpeklere vereceğimiz ilaçlarla bu parazitin vücutta eradike edilmesini sağlayacağız ve bu döngüyü kırmış olacağız. Milli ekonomiye ciddi katkısı olacak. Bu hastalığın vermiş olduğu zararları bitireceğiz." dedi.

Diyarbakır'da tespit ettikleri 5 bin köpeğe iki gün art arda uygulanmak üzere yılda dört defa ilaç verileceğini aktaran Atalar, "İnşallah hastalığın yayılmasını engellemiş olacağız." ifadesini kullandı.

Atalar, Büyükşehir Belediyesince temin edilen ilaçların tespit edilen köpeklere verilmesi için hayvan sahiplerine dağıtılacağını söyledi. Veteriner hekimlerin ilacın kullanım şekli hakkında hayvan sahiplerini bilgilendireceğini belirten Atalar, hastalıkla, ilaçla mücadele etmenin yanı sıra vatandaşların kişisel temizlik kurallarına da dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Atalar, ayrıca sebze ve meyvelerin bol suyla yıkandıktan sonra tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın da hastalıkla mücadele kapsamında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Atalar ve Aydın tarafından ilaçlar köpeklere verildi.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığında görevli veteriner hekimler, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Tarım, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da kistik ekinokkozise karşı 5 bin köpeğe ilaç verilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kistik ekinokkozise karşı 5 bin köpeğe ilaç verilecek - Son Dakika
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