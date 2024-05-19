Diyarbakır'da Üzüm Yetiştiriciliği İçin Örtü Altı Sistemi Uygulanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Üzüm Yetiştiriciliği İçin Örtü Altı Sistemi Uygulanıyor

Diyarbakır\'da Üzüm Yetiştiriciliği İçin Örtü Altı Sistemi Uygulanıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir çiftçi, üzüm bağını kırağı ve ayazlardan korumak için örtü altı üzüm yetiştiriciliği sistemini kullanmaya başladı. Bu sistem sayesinde üzümler daha verimli bir şekilde yetiştirilerek daha uygun fiyatlarla piyasaya sunulacak.

19.05.2024 15:57
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üzüm yetiştiren çiftçi, kırağı ve ayazlardan korumak için yapılan örtü altı üzüm yetiştiriciliği sistemini bağına kurmaya başladı.

Yetiştirilen üzümlerin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla Manisa ve Mersin bölgelerinde yapılan örtü altı üzüm yetiştiriciliği Kulp ilçesinde de uygulanmaya başlandı. Üreticilerin yetiştirdikleri üzümü ilk hasat döneminde değil, kasım sonu, aralık başına kadar dalında bekletip piyasaya daha uygun fiyatla satıp kar oranlarını arttırmak için uyguladıkları bu sistemde, bağların üstü naylon örtü malzemesi ile kaplanarak üzümün soğuk ve kırağından bozulmadan korunması amaçlanıyor.

Kulp ilçesi Hamzalı köyünde 3 dönümlük arazisine örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapmak için çalışmalara başlayan Muhsin Taş, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliğini Manisa'da gördüm ve araştırdım. Şu an 3 dönümlük arazimde deneme amaçlı kuruyorum. İyi bir verim alırsam 10 dönümlük arazimizde örtü altı üzüm bağları kurmayı düşünüyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Üzüm Yetiştiriciliği İçin Örtü Altı Sistemi Uygulanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Üzüm Yetiştiriciliği İçin Örtü Altı Sistemi Uygulanıyor - Son Dakika
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