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Diyarbakır'da Yılbaşı Tatlıcıları Denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde faaliyet gösteren tatlıcı ve pastanelerde denetimler yaptı. Zabıta ekipleri, işletmelerdeki ağırlık, fiyat etiketi, hijyen gibi konuları kontrol ederek eksiklikleri uyardı ve kanuna uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Vatandaşlar ise şikayetlerini Alo 153 ihbar hattına bildirme çağrısı yapıldı.

Diyarbakır\'da Yılbaşı Tatlıcıları Denetlendi
29.12.2023 - 15:12,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde faaliyet gösteren tatlıcı ve pastanelerde denetimler yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yılbaşına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmeleri için denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işletmelerdeki dara ağırlığı, fiyat etiket tarifesi, hijyen durumu titizlikle kontrol edilirken eksiği olan iş yerlerine uyarıda bulunuldu. Kanuna uygun satış yapmadığı tespit edilen iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı.

Esnafın konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulunan zabıta ekipleri, vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini Alo 153 ihbar hattına bildirmelerini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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