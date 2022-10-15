Diyarbakır ekonomi haberi: DİSİDER, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesi taleplerini açıkladı - Son Dakika
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Diyarbakır ekonomi haberi: DİSİDER, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesi taleplerini açıkladı

15.10.2022 00:57
Diyarbakır ekonomi haberi: DİSİDER, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesi taleplerini açıkladı

Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'a 15 Ekim Cumartesi günü toplu açılış töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı öncesi Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER), taleplerini açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Diyarbakır'a 15 Ekim Cumartesi günü toplu açılış töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı öncesi Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER), taleplerini açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Bir takım açılışlarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı öncesi düzenlenen toplantısında konuşan DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası olarak taleplerini sıraladı.

Toplantıda konuşan Akbaş, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüne sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, "DİSİDER olarak bizlere kalan mirasa sahip çıkmak, kentimizi hak ettiği yere taşımak, yeni hikayeler yazmak, istihdama katkı sağlamak, sanayicilerimizin ve girişimcilerimizin sesi olmak, gelecek nesillere rol model olmak için çıktığımız bu yolda değerlerimizden taviz vermeden doğruların yanında olacağımızı belirtmek isteriz" dedi.

Özellikle kentte yakalanan huzur ve güven ortamının getirdiği değişim, dönüşüm, ekonomik ve sosyal alanda gelişimden memnun kaldıklarını belirten Akbaş, "Yakaladığımız bu güzel atmosferin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda başta siyasilerimiz olmak üzere, tüm kesimlere görev düştüğünü belirtmek isteriz. Bu bağlamda önemli Kamu Yatırımların yapıldığı ve özel sektörümüzün yatırımları ile ilimizi her geçen gün daha önemli ve cazip hale getirmeye devam ediyor. Yapılan bu fedakarlık ve harcanan bu emek ilimize ve ülkemize elektrik, yol ve su olarak geri döneceği gibi en yakın zamanda üretim üsttü olacağı ve turizmi ile dünyanın lider kentleri arasında yerini alacağına inanıyor ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a verdiği önem ve hassasiyetten ötürü Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası olarak taleplerini ileten Akbaş, "Şanlıurfa-Diyarbakır otoban bağlantısının tamamlanması, Silvan Barajı'nın sulama kanallarının eksik kalan kısımların ivedilikle tamamlanmasını istiyoruz. Kent merkezi içinde kalan küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması, mevcut organize sanayi bölgesine ve tekstil ihtisas organize sanayi bölgesine yoğun talep üzerine ilave alan tahsis edilmesi, Bismil ve Silvan da kurulacak yeni organize sanayi bölgelerinin bürokratik süreçlerinin kısaltılması ve altyapı programına alınmasını istiyoruz. Kamu bankalarımızın sanayicilerimiz ve girişimcilerimize finansal erişim konusunda daha esnek davranmasını, 2024 yılında tamamlanması ön görülen yatırıma alınan Mersin'den Gaziantep'e gelecek hızlı tren projesine Diyarbakır'ın da dahil edilmesini, uluslararası ve şehirler arası havayolu seferlerinin artırılması, Elazığ yolunu Silvan (Bitlis) yoluna bağlayacak Kuzeydoğu çevreyolunun açılmasını ve önemli ölçüde şehir trafiğini rahatlatacak hafif raylı sistemin hayata geçirilmesini talep etmekteyiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim.' Diyarbakır gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim.' Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi. Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi.
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır ekonomi haberi: DİSİDER, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesi taleplerini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır ekonomi haberi: DİSİDER, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesi taleplerini açıkladı - Son Dakika
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