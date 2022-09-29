Diyarbakır haber... Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tatilden para kazanma imkanı

Sur Yapı, 'yeni nesil tatil' anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile 4 mevsim ayrıcalıklı tatil vaat ediyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 4 mevsim tatil yapmaya imkan sunan devre mülklerin 24 ay vade farksız taksit avantajıyla alınabileceğini söyleyerek, "Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkanı da oluşturacak" dedi.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan devre mülk alanlar, tapulu devre mülklerinde resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness'dan özel plaja, tematik havuzlardan aquapark'lara kadar tesisin tüm imkanlarından yararlanabiliyor.

Sur Yapı'nın paylaşım ekonomisi anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sakinlerine kendi tapulu evlerinde bir otelin sunduğu konfor ve hizmetlerin tamamını sunuyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan devre mülk alanlar resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness'dan özel plaja, tematik havuzlardan aquapark'lara kadar tesisin tüm imkanlarından yararlanabiliyor.

DÖRT MEVSİM TATİL

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'yı tasarlarken odak noktalarının 4 mevsim tatil olduğunu belirterek, "Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda tatil beklentilerinin tümünü 'dört mevsim tatil' formuyla Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da devre mülk alıcısına sunuyoruz. 5 yıldızlı resort konseptiyle tasarladığımız tesiste devre mülk sakinleri her mevsime uygun tematik havuzlarımız ile sonbahar ve kış aylarında ısıtmalı havuzlardan faydalanırken, ilkbahar ve yaz aylarında özel plaj ve aquapark'ın tadını çıkarabilecek. Kepez Kent ormanına komşu konumuyla orman aktivitelerini de beraberinde sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkanı da oluşturacak" dedi.

ÖZEL PLAJ

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, "Özel plajımız, Türkiye'nin en güzel plajlarından biri olan Konyaaltı sahilinde yer alıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın yılın büyük bir bölümünde denize girilebilen özel plajı, Akdeniz güneşinden yıl boyu yararlanma imkanı veriyor. Misafirlerimiz ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ücretsiz servislerle özel plajdan faydalanabilecekler" diye konuştu.