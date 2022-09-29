Diyarbakır haber... Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tatilden para kazanma imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır haber... Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tatilden para kazanma imkanı

29.09.2022 17:00
Diyarbakır haber... Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tatilden para kazanma imkanı

Diyarbakır haberleri... Sur Yapı, 'yeni nesil tatil' anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile 4 mevsim ayrıcalıklı tatil vaat ediyor.

Sur Yapı, 'yeni nesil tatil' anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile 4 mevsim ayrıcalıklı tatil vaat ediyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 4 mevsim tatil yapmaya imkan sunan devre mülklerin 24 ay vade farksız taksit avantajıyla alınabileceğini söyleyerek, "Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkanı da oluşturacak" dedi.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan devre mülk alanlar, tapulu devre mülklerinde resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness'dan özel plaja, tematik havuzlardan aquapark'lara kadar tesisin tüm imkanlarından yararlanabiliyor.

Sur Yapı'nın paylaşım ekonomisi anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sakinlerine kendi tapulu evlerinde bir otelin sunduğu konfor ve hizmetlerin tamamını sunuyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan devre mülk alanlar resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness'dan özel plaja, tematik havuzlardan aquapark'lara kadar tesisin tüm imkanlarından yararlanabiliyor.

DÖRT MEVSİM TATİL

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'yı tasarlarken odak noktalarının 4 mevsim tatil olduğunu belirterek, "Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda tatil beklentilerinin tümünü 'dört mevsim tatil' formuyla Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da devre mülk alıcısına sunuyoruz. 5 yıldızlı resort konseptiyle tasarladığımız tesiste devre mülk sakinleri her mevsime uygun tematik havuzlarımız ile sonbahar ve kış aylarında ısıtmalı havuzlardan faydalanırken, ilkbahar ve yaz aylarında özel plaj ve aquapark'ın tadını çıkarabilecek. Kepez Kent ormanına komşu konumuyla orman aktivitelerini de beraberinde sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkanı da oluşturacak" dedi.

ÖZEL PLAJ

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, "Özel plajımız, Türkiye'nin en güzel plajlarından biri olan Konyaaltı sahilinde yer alıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın yılın büyük bir bölümünde denize girilebilen özel plajı, Akdeniz güneşinden yıl boyu yararlanma imkanı veriyor. Misafirlerimiz ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ücretsiz servislerle özel plajdan faydalanabilecekler" diye konuştu.


YORUMLAR
500
ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı Serbest Dalış Dünya Kupası, Türkiye rekoruyla başladı Serbest Dalış Dünya Kupası, Türkiye rekoruyla başladı Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Sur Yapı, Antalya, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır haber... Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tatilden para kazanma imkanı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 23:19:30. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır haber... Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tatilden para kazanma imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement