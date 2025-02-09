Diyarbakır İhracatı Yüzde 37 Arttı

Ekonomi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Yıldız Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2025 Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, ihracatın bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 37 arttığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2024 Ocak ayı verilerine göre Diyarbakır'dan 2025 Ocak ayında ihracatta yükseliş yaşandığını belirten Yıldız Türk, "2024 Ocak ayında 18 milyon 227 bin dolar olan Diyarbakır'ın ihracat rakamı 2025 Ocak ayında 25 milyon 23 bin dolar olarak gerçekleştirildi. 2024 Ocak ayına göre yüzde 37 oranında bir artış yaşandı. Diyarbakır 2025 Ocak ayında en fazla ihracatı Irak'a yapmış. Irak'a ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artış yaşandı ve 15 milyon 656 bin dolarlık ihracat yapıldı. Irak'ı 1 milyon 895 bin dolar ile Rusya takip ederken, Çin, Suriye ve Libya Diyarbakır'ın en fazla ihracat yaptığı ilk beş ülke oldu" dedi.

Irak'a Ocak ayındaki ihracatta Diyarbakır'ın toplam ihracatı içindeki payının yüzde 40 olduğunu aktaran Türk, "Bu da gösteriyor ki ihracat artışımız yüzde 37 oranına çıkarken, Irak ile ihracat yüzde 58 oranında arttı. Güney komşular ile ilişkiler iyileştikçe ihracatın daha fazla artmakta olduğu, Nusaybin sınır kapısının açılması Diyarbakır ve bölge ihracatının artmasında önemli bir ivme katacak. Sektör olarak Diyarbakır'ın 2025 Ocak ayında en fazla ihracatı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 4 milyon 690 bin dolarlık pay ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamuller ilk sırada yer alırken bunu sırasıyla 4 milyon 556 bin dolar elektrik ve elektronik, 3 milyon 397 bin dolar ile demir ve dışı metaller, 3 milyon 289 bin dolar ile kimyevi maddeler mamulleri, 2 milyon 329 bin dolar ile madencilik ürünleri sektörü takip etti" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR