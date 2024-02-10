Diyarbakır Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Tanıtıldı

Ekonomi

Diyarbakır Tekstil ve Hazır Giyim Raporu, tekstil işletmeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Ayas, araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi. Ayas, "Temmuz 2023'te başlattığımız çalışma çerçevesinde 481 işletme ve atölyemizi derinlemesine inceledik ve maalesef artan maliyetler ve sektörel zorluklar nedeniyle 150'sinin kapalı olduğunu veya faaliyetlerini durdurduğunu tespit ettik. Ancak, üretime devam eden 331 işletme ile yaptığımız nitelikli görüşmeler, sektörümüzün canlılığını ve potansiyelini gözler önüne serdi. Diyarbakır, tekstil ve hazır giyim alanında bölgesel bir güç merkezi olarak öne çıkıyor. Sektör, kent ekonomimiz için stratejik bir öneme sahip ve entegre yatırımlar, ürün çeşitliliği, uluslararası markalarla işbirliği, ve kendi markalarını oluşturan işletmeler ile diğer illerden farklılaşıyor. Sektörde 331 işletmede 21 bin 522 kişi çalışıyor, çalışanların yüzde 64'ü kadın. İşletmelerimizin yüzde 31'i Yenişehir ilçesinde. Dış ilçelerde Bismil, Ergani, Silvan ilçeleri öne çıkıyor. Kentte tekstil ve hazır giyim sektöründe bir yıl önceye göre çalışan sayısında yüzde 18 artış sağlanmış durumda. Sektörde gelecek bir yıl içinde çalışan sayısında yüzde 48 artış olması bekleniyor. Organize Sanayi Bölgeleri kentte sektördeki istihdamda bugün yüzde 62'lik paya sahip" dedi.

Sektörün önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Ayas, "Artan maliyetler, özellikle ham madde ve işçilik maliyetlerindeki artışlar, sektörümüzün kar marjlarını baskı altına alarak rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, finansa erişimin zorluğu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin gerekli yatırımları yapabilmesi ve büyüyebilmesi için büyük bir engel teşkil ediyor. Sektörümüzün daha da gelişmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir konuma gelmesi için birlikte çalışma, bilgi ve tecrübe paylaşımı önemli. Hep birlikte, Diyarbakır'ı tekstil ve hazır giyim alanında bir marka şehir haline getirebiliriz. Çalışmamızın sektörümüzün geleceğine yön vermede ve politika belirlemede dikkate alınması gereken önemli veriler sunan bir rapor olduğunun altını çizerek, değerli katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, tekstil ve hazır giyim sektörünün Diyarbakır için stratejik bir sektör olduğunu belirtti. Kaya, "Tekstil ve hazır giyim sektörü iki açıdan önemli. Birincisi istihdam. Özellikle de genç ve kadın istihdamı için önemli bir sektör. Kadınların, gençlerin daha kolay iş gücüne katılabildiği emek yoğun bir sektördür. Diğer önemli husus pamuk üretimidir. Diyarbakır ve Şanlıurfa ili ile birlikte Türkiye pamuğunun yüzde 55'ini üretiyor ve daha fazla pamuk üretimi yapacak potansiyeli olan ve bu konuda yatırımları devam eden bir il. Türkiye'de batı illerinde iş gücü maliyetleri artınca sektörün genç nüfusun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu illere kaymaya devam ettiğini yıllardır görüyoruz. Aynı şekilde iplik üretim tesislerinin de pamuk üretimindeki potansiyel ile birlikte arttığını görüyoruz" diye konuştu.

Gelinen aşamanın 10 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Kaya, "Ancak bunu korumak şimdiki politikalar ve projeler ile mümkün değil. Bu çalışmayı da bu nedenle yaptık. İşletmelerimizi daha iyi anlamak, risklerini, sorunlarını, pazarlarda karşılaşabilecekleri tehditleri daha iyi görmek ve hem işletmelerimizin sürdürülmesi hem de bu sektörde oluşturulan 21 bin istihdamın korunması ve daha çok istihdam oluşturulması için işletmelerimize döndük ve görüşlerini aldık. Araştırma sonucunda önümüzde kırsal ilçelerimizde işletme, atölyelerimizin yer sorunu, artan maliyetler nedeni ile pazarda rekabet sorunu, kendi markasını geliştirmek veya farklı pazarlara açılmak isteyen işletmelerimiz için işbirliği ağları ve destekler ilk incelediğimizde gördüğümüz temel çalışma alanları. Ben odamız adına işbirliği sağladığımız GÜNTİAD'a, görüştüğümüz işletme temsilcilerimize ve bu raporun hazırlanmasında emek veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR