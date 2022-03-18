Diyarbakır ve Polatlı Borsası 'Kardeş borsa' protokolü imzaladı - Son Dakika

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Polatlı Ticaret Borsası (PTB), karşılıklı bilgi, tecrübe alışverişini arttırmak, borsaların gelişimine katkı sağlayacak ortak projeler yürütmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla birlik ve beraberlik adına "Kardeş Borsa" olarak çalışmalara başladı. İki borsa yöneticileri arasında kardeş borsa protokolü imzalandı.

Diyarbakır Ticaret Borsasında gerçekleştirilen Kardeş Borsa protokolüne Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, Polatlı Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Özel, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DTB ve Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.

Kardeş Borsa Protokolünde konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Polatlı Ticaret Borsası arasında karşılıklı iletişimi güçlendirmek, hizmet standardı ve kalitesinin artmasını sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Diyarbakır Ticaret Borsasının günden güne hizmet kalitesini artırdığını belirten Yeşil, "Borsamız ve Polatlı Ticaret Borsamız arasında karşılıklı iletişimi güçlendirmek, hizmet standardı ve kalitesinin artmasını sağlamak kardeş borsa protokolünü imzalamaktayız. Bu protokolümüzle birlikte ortak toplantılar, ortak projeler ve faaliyetler düzenleyerek Tarım ve Hayvancılık öncelikli olmak üzere, sektörlerin gelişmesini sağlamak, illerimiz özelinde ülke ticaretini ve ihracatını canlandırarak daha üst seviyelere taşımak ve her iki bölgeyi ticari ve turistik açıdan birer cazibe merkezi haline getirebilecek çalışmalar yürütmek ve bu faaliyetlerde birlikte hareket etmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ise Diyarbakır Ticaret Borsası ile kardeş borsa olma mutluluğunu yaşadıkların ifade ederek karşılıklı yapılacak projelerle çok iyi işlerin yapılacağına inandığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Ticaret Borsası ile Polatlı Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı. - DİYARBAKIR