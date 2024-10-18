Doğa Koleji Öğrencileri Uçuş Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğa Koleji Öğrencileri Uçuş Eğitimi Aldı

Doğa Koleji Öğrencileri Uçuş Eğitimi Aldı

Doğa Koleji lise öğrencileri, Newton Uçuş Akademisi'nde temel uçuş eğitimi ve sertifika aldı.

18.10.2024 16:17
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Doğa Koleji lise öğrencileri, Newton Uçuş Akademisi İstanbul'da Temel Uçuş Eğitimi dersi aldı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Bilim Kahramanları Derneği ve Boeing desteği, FIRST Scandinavia işbirliği ve İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde yürütülen Newton Uçuş Akademisi, İstanbul'da fizik ve mühendislik disiplinlerini kullanarak havacılık odaklı Science, Technology, Engineering, Mathematics/Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) etkinlikleri gerçekleştiriyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan Doğa Koleji kampüslerinden öğrencilerin faydalandığı Newton Uçuş Akademisi Sayılarla Uçuş Deneyimi eğitimi, öğrencilere meteoroloji, navigasyon ve aerodinamik temelli uçuş prensiplerini ve pratik bilgileri öğretiyor.

Öğrenciler, ekip çalışması halinde zaman, hız ve mesafe hesaplamanın yanı sıra derslerde öğrendikleri fizik becerilerini kullanarak uçuş görevlerini tamamlıyorlar.

Gerçek uçuş simülasyonları ve laboratuvar alanı eşliğinde havacılık eğitimlerinin verileceği bir bilim merkezi olan Newton Uçuş Akademisi İstanbul, gençlere havacılığın büyülü dünyasını tanıtma amacı taşıyor.

Dört saat süren eğitimin ardından Doğa Koleji öğrencileri uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaları ile bu eğitimden önemli kazanımlarla ayrılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğa Koleji Öğrencileri Uçuş Eğitimi Aldı - Son Dakika

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