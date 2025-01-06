Doğal gazda büyük zam devreye girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

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Doğalgaz dağıtımında uygulanacak bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Kaynak: 2025 doğalgaz bağlantı ve hizmet bedelleri zamlandı.

06.01.2025 12:06  Güncelleme: 12:56
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EPDK, doğalgaz dağıtımında uygulanacak bağlantı bedellerine yaklaşık yüzde 78, hizmet bedellerine ise yüzde 43,65 ile yüzde 47,11 arasında zam yaptı.

Enerji Günlüğü'nün haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 26 Aralık 2025 tarihli ve 13155 sayılı kararıyla; 2025 yılı için Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan bedelleri belirledi. Yeni bedeller 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlük kazandı. Buna göre söz konusu bedellerde yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda artış yapıldı. Böylece 2025 yılında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları ve artış oranları, aşağıdaki gibi uygulanacak.

BAĞLANTI BEDELLERİ

Abone bağlantı bedeli: 6154 TL (%77,96)

İlave abone bağlantı bedeli: 5353 TL/100m2 (%77,95)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 3471 TL/ilk 100m (%47,07)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 22 TL/ilave 1m (%46,66)

Güvence bedeli kombi: 3035 TL/adet (%45,42)

Güvence bedeli soba: 2673 TL/konut (%45,66)

Güvence bedeli merkezi sistem: 2673 TL/BBS (%45,66)

Güvence bedeli ocak: 181 TL (%43,65)

Güvence bedeli şofben: 362 TL (%43,65)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1630 TL (%47,11)

Sayaç açma kapama bedeli: 157 TL (%46,72)

Servis kutusu söküm bedeli: 1384 TL (%47,07).

SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6: 277 TL/adet (%47,34)

G10, G16, G25: 519 TL/adet (%47,02)

G40, G65, G100: 1.031 TL/adet (%47,07)

G160, G250, G400: 1.572 TL/adet (%47,05)

G44'den büyük: 2.118 TL/adet (%47,08)

Kolon hattı: 277TL/proje (%47,34)

Ön proje: 92TL/proje (%46,03).

Yeni bağlantı ve hizmet bedelleri, erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketlerinin internet ana sayfalarında süresiz olarak yayınlanacak.

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

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Son Dakika Ekonomi Doğal gazda büyük zam devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • ökkeş Kalem:
    İBB ye sallayan comarlar gelin bakin gözünüz zam gorsun 70 10 Yanıtla
  • Mehmet B:
    nasıl gençler iyi miyiz böyle 66 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    o zaman gaz bulunmadımı yanı 61 5 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    VERİN MEHTERİ KOYUN SÜRÜLERİ,,,, SİZ KOYUNLAR NE ZAMANKİ YANLIŞA DOĞRU DEMEYİ BIRAKIRSINIZ İŞTE O ZAMAN MEMLEKET DÜZELİR 52 10 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Emekliye DOGRU düzgün zam yapmadınız fakirin sırtından enin artık 59 2 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    herkes modern köle olduğu için kimsenin sesi çıkmaz bize kuru soğan ekmekte fazla biz onuda hak etmiyoruz 40 4 Yanıtla
  • Tuna güler:
    İbb ye laf söyleyen Aktolleri buraya bekliyoruz. İbb nin zam yapmasını doğru bulduğum için değil hükümet herşeye en az 47 zam yaparken İbb nin zam yapmasına karşı olanların beyninde ne var onu merak ediyorum 34 7 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Zamcıklar verildikten sonra köklemeye başladılar 27 3 Yanıtla
  • McA !:
    En erken seçim istiyoruz. Akp iktidarı bu günleri unutmayacağız zamanında seçim olsa bile , Unutturmak için elinden geleni yapacaksın biliyoruz. Gündem degistireceksin, gözümüzü boyuyacaksin Para basarak piyasalara para salarak ama bunları bu sefer bu millet yemeyecek ve gideceksiniz. Daha sonra bu Ülke nin çaldığınız paraları için hesap vermek üzere YARGILANACAKSINIZ. Türk milleti yarına bırakır ama yanına bırakmaz aldığı darbelerin 23 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    oh be ne güzel haber devam ediyor yerleştirmeler 20 2 Yanıtla
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