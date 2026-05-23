Doğanşehir\'de buğday üretimine güç katacak ortak tarım makineleri parkı açıldı

Dünya Gıda Programı (UNWFP) ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle desteklenen, Doğanşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projesi" kapsamında hayata geçirilen Ortak Tarım Makineleri Parkı'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Programa Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Stephen Cahill, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin yeniden toparlanma sürecinde üretimin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Budancamanak, Ajans olarak yerel kalkınmayı güçlendirmek ve kırsal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Dünya Gıda Programı finansmanı ve Ajans koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında çiftçilerin modern ekipmanlara erişimini sağlamak amacıyla Ortak Tarım Makineleri Parkının kurulduğunu kaydeden Budancamanak, projeyle ayrıca yerel değirmenlerin altyapıları güçlendirilirken, biri kadın olmak üzere 4 kişiye istihdam sağlandı ve yaklaşık 200 çiftçi ile değirmenciye hijyen, kaliteli üretim ve gıda güvenliği eğitimleri verildiğini aktardı.

Budancamanak, projeyle birlikte buğday üretiminden un ve ekmek üretimine kadar uzanan yerel bir değer zincirinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, "Üreticimizin toprağından kopmaması ve yerel ekonominin güçlenmesi açısından bu proje önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Program sonunda projeye katkı sunan Dünya Gıda Programı yetkililerine, Doğanşehir Belediyesi yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür eden Budancamanak, projenin Doğanşehir'e ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, "Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, Malatya Valisi Serdar Yavuz ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'e şükranlarını sunuyorum" dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da proje kapsamında ilçede faaliyet gösteren 5 değirmenin desteklendiğini belirtti.

Günedoğru Mahallesi'nde 200 metrekarelik yeni değirmen yapımının gerçekleştirildiğini, Sürgü Mahallesi'ndeki tarihi değirmene ise 50 metrekarelik depo kazandırıldığını ifade eden Bayram, ayrıca 4 değirmene tohum eleme makinesi ve triyör ekipmanları temin edilerek üretim kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

Bayram, belediye bünyesinde 2 traktör ve 16 tarım makine ekipmanından oluşan ortak tarım makine parkının kurulmasıyla küçük üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarının hedeflendiğini vurgulayarak, "Üretimin olduğu yerde umut, kalkınma ve gelecek vardır. Bu proje çiftçimizin emeğine, toprağımıza ve bölgemizin tarımsal geleceğine sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Projenin devamında belediye iştiraki bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek aracılığıyla değirmenlerden un tedariği sağlanacağını belirten Bayram, böylece "tarladan sofraya" uzanan üretim zincirinin desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Stephen Cahill de Gazze, Afganistan ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ciddi gıda krizlerinin yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye gibi üretim kapasitesi güçlü ülkelerden bu bölgelere önemli insani gıda yardımlarının ulaştırıldığını ifade etti. Cahill, sürdürülebilir tarımsal üretimin yalnızca yerel kalkınma açısından değil, küresel gıda güvenliği bakımından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ise konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından Doğanşehir'de hayatın yeniden normalleşmesi ve üretimin devamlılığının sağlanması adına kamu kurumları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşların önemli bir dayanışma örneği sergilediğini ifade etti. Sungur, tarımın Doğanşehir ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, hayata geçirilen Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projesi'nin hem kırsal kalkınmaya hem de üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Sungur ayrıca, projeye destek sunan Dünya Gıda Programı (WFP), Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğanşehir Belediyesine teşekkür ederek, projenin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından projenin açılışı gerçekleştirildi. - MALATYA