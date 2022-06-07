Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak

07.06.2022 11:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Malatya'da kurulumu süren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk model fabrikayla, işletmelerin verimliliğinin artırılması ve dijital dönüşüm sürecine öncülük edilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Malatya'da kurulumu süren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk model fabrikayla, işletmelerin verimliliğinin artırılması ve dijital dönüşüm sürecine öncülük edilmesi hedefleniyor.

Üretimde verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Malatya'da kurulacak model fabrikanın inşaatı sürüyor. Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesinde 671 metrekare alana kurulan ve inşaatının yüzde 80'i tamamlanan fabrika, yaklaşık 3 ay sonra hizmete vermeye başlayacak.

Model fabrikada, makine ve üretim hatlarının yanı sıra eğitim odaları, konferans salonları, çalışma alanları oluşturulacak. Fabrikada uzmanlar ve akademisyenlerce, üretim süreçleri ve yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin hazırlanan plan çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Fabrikada, işletmelerin Endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşmesi ve üretim verimliliği üzerine senaryolar hazırlanarak, ortaya çıkabilecek olası durumlarda çözümler bulunması amaçlanıyor.

Model fabrika ile hem kentin hem de Doğu Anadolu Bölgesi'nin imalattaki verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

"Firmaları nitelikli hale getirmek istiyoruz"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, göreve geldikleri günden bu yana organize sanayi bölgelerini geliştirmeye yönelik çaba içerisinde olduklarını, son 3 yılda 17 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Sadıkoğlu, sanayicileri daha nitelikli hale getirecek altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Model fabrika adı altında 'Malatya 2. OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor' projesini hazırladık. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Model fabrika ile Endüstri 4.0 teknoloji üretim yapan firmaları nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bu fabrika üretim yapan firmalarımızın iş kayıplarının engellenmesinin veya nitelikli insan potansiyelinin daha efektif kullanılabilmesinin önüne açacak." dedi.

"Bölgeye hitap edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Adana'da model fabrika kurulduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Model fabrika bazı illerimizde var ama Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurulan ilk fabrika Malatya'da. Projemizin içerisinde ayırdığımız alan tamamen sanayicilerimizin yaptığı üretimi yerinde öğretmek suretiyle teknolojik altyapı sağlamak. Model fabrika ile sadece Malatya'ya değil, bölgeye hitap edeceğiz. Bölge illerimizde birçok sanayicimizin buradan istifade etmesinin önüne açacağız. Şu an fabrikanın inşaatı yüzde 80 seviyelerinde. Önümüzdeki 2-3 ay sonra aktif hale getireceğiz. Model fabrikanın bölgeye katma değer sağlayacağına inancımız tam."

"İş garantili eğitimler vereceğiz"

Sadıkoğlu, model fabrikanın olacağı alanda farklı çalışmaların da yapılacağını aktararak, "Fabrikanın üst kısmını eğitim kompleksi haline getiriyoruz. Burada atölyeler oluşturmak suretiyle sanayicimizin istediği nitelikli personeli yetiştireceğiz. Bir taraftan işsizlikle ilgili sıkıntı yaşayan gençlerimizi görürken bir taraftan da işletmelerin nitelikli personel aradığını görüyoruz. Burada birçok kişiye çeşitli alanlarda iş garantili eğitimler vereceğiz." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak

YORUMLAR
500
'Kentsel dönüşümde destekler artırıldı' 'Kentsel dönüşümde destekler artırıldı'
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:21:54. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement