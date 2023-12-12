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Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin (DOMED) 4. Olağan Genel Kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel kurula, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden derneğe üye medikalciler katıldı. Ali Aydın, genel kurul sonunda DOMED Başkanlığına seçildi.

Doğu Anadolu Medikalciler Derneği\'nin 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
12.12.2023 - 09:52,
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Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin (DOMED) 4. 0lağan Genel Kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda yapılan genel kurula, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden derneğe üye medikalciler katıldı. Divan başkanlığını, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Er'in yaptığı genel kurul sonunda gerçekleştirilen seçimde DOMED Başkanlığına Ali Aydın getirildi.

DOMED üyelerini ETSO'da ağırlayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, genel kurul sonunda Malatya TSO Meclis Başkanı Hakan Er ve dernek üyeleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Başkan Özakalın'ın, DOMED'in yeni başkanı Ali Aydın'ı tebrik ederek genel kurulun hayırlı olması dileğinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Ali Aydın, Erzurum, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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