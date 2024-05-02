Doğu Karadeniz'de çay üreticileri budama uyarısı aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'de çay üreticileri budama uyarısı aldı

Doğu Karadeniz\'de çay üreticileri budama uyarısı aldı

Doğu Karadeniz bölgesinde yaş çay sezonunun açılmasına yakın bir zamanda çay üreticileri budama işlemlerini yapmaları konusunda uyarıldı. Özel sektör çay fabrikalarının yaş çay taban fiyatının altında çay alması beklenirken, Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, çay üreticilerinin ÇAYKUR'a çay satmak için çay tarım arazilerinin 10'da 1'ini budamaları gerektiğini belirtti. Budama işleminin çayın kalitesini artırdığını ve piyasanın dengeli bir şekilde işleyebilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

02.05.2024 10:08
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Doğu Karadeniz bölgesinde yeni yaş çay sezonu için çay üreticileri çaylıklarında hazırlıklarında sona doğru gelmeye başladı. Yakın zamanda yaş çay sezonun açılması beklenirken Rize Ziraat Odası Başkanlığı da çay üreticileri budamaların yapması için uyarıda bulundu.

Bu yıl özel sektör çay fabrikalarının yaş çay taban fiyatının altında üreticilerde çay alması bekleniyor. Bu durumdan ötürü ÇAYKUR'a çay satmak için üreticilerin çay tarım arazilerinin 10'da 1'ini budamak zorunda olduğunu belirten Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, budama işlemi gerçekleştirmeyen üreticilerin ÇAYKUR'a çay satamayacağı uyarısında bulundu.

"ÇAYKUR budamalarımızı muhakkak 10'da 1 oranında yapmalıyız"

ÇAYKUR'a çay satılması için budamaların kesinlikle yapılması gerektiğini belirten Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, "Özel sektör çay fabrikaları peşin alımları kredi kullanarak yapabiliyordu. Bu yıl faizlerin çok yüksek oluşundan dolayı özel sektörün sıcak paraya ulaşmasında zorluklar yaşanabilir. Bu yüzden taban fiyatının altında alımlar, vadeli alımlar, sektör de bu gibi maddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunları yaşamama açısından çayımızı dengeli bir şekilde piyasaya verebilmek adına ÇAYKUR budamalarımızı muhakkak 10'da 1 oranında yapmalıyız. 1 milyon 250 bin ton ortalama civarında Rize, Artvin, Trabzon bölgelerinde bir yaş çay yaprağı var. Bunun da yarı oranındaki kısmını ÇAYKUR'un fabrikalarında işleniyor. Diğer yarısı özel sektör çay fabrikalarında işleniyor. Eğer biz budama yapmazsak ÇAYKUR'a çay satamayız. Bu özel sektör fazla yaş çay işleme zorunda kalır. İşleme kapasitesinde sıkıntılar yaşanır ve taban fiyatının altında alımlar ve vadeli alımlar gerçekleşir. Piyasanın dengeli bir şekilde yaş çayı işleyebilmesi adına muhakkak budamaları yapıp ÇAYKUR'a işletmeliyiz. Budamanın faydaları yaprağın gençleşmesi, bitkinin gençleşmesi gibi birçok etkeni var. Budama yapılan arazilerimizde daha taze, daha kaliteli çaylar oluşur. Budama yapmayan yerlerde daha körpe, daha kart yaş yaprağa ulaşmak mümkün. Kaliteli Çay elde edebilmek için muhakkak budamalarımızı gerçekleştirmeliyiz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'de çay üreticileri budama uyarısı aldı - Son Dakika

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