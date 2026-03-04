Doğu Karadeniz'den 231 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Karadeniz'den 231 Milyon Dolar İhracat

04.03.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ocak-şubat döneminde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 231 milyon dolar ihracat yapıldı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2026'nın ocak-şubat döneminde 231 milyon 183 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, yılın iki ayında bölge ihracatının 142 milyon 580 bin dolarının Trabzon'dan, 51 milyon 265 bin dolarının Rize'den, 25 milyon 854 bin dolarının Gümüşhane'den, 11 milyon 484 bin dolarının ise Artvin'den gerçekleştirildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 170, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 109 artış yaşandığı aktarılan açıklamada, Trabzon'un ihracatında yüzde 36, Artvin'in ihracatında yüzde 2 düşüş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörün 70 milyon 421 bin dolarla maden ve metaller olduğuna işaret edilerek, bu sektörü 60 milyon 678 bin dolarla fındık, 37 milyon 180 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 25 milyon 252 bin dolarla yaş meyve sebzenin izlediği aktarıldı.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 100 ülkeye ihracat yapıldığı belirtilen açıklamada, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, Kanada, Gürcistan, İtalya ve Bulgaristan olduğu bildirildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 39, Kanada'ya yapılan ihracatta yüzde 472 ve Bulgaristan'a yapılan ihracatta ise yüzde 65 artış yaşandığına dikkat çekildi.

Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 5, İtalya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 79 düşüş yaşandığı vurgulanan açıklamada, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Vietnam, Tunus, Tayland, Filipinler ve Arjantin'in de aralarında bulunduğu 17 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Trabzon, İhracat, Ekonomi, Artvin, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 231 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:13:04. #7.12#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'den 231 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.