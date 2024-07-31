Doğu Karadeniz'den Su Ürünleri İhracatı Yüzde 11 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den Su Ürünleri İhracatı Yüzde 11 Arttı

Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı, 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 89 milyon 788 bin 193 dolara ulaştı. Bölgeden en fazla ihracat Rusya Federasyonu'na yapıldı ve su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya'dan geldi. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünlerinin ekonomiye daha çok katkı sağlaması gerektiğini belirterek, su ürünlerinin bölge ihracatı içinde ilk sıraya yükselmesi gerektiğini ifade etti.

31.07.2024 11:09
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Doğu Karadeniz'den 2024'ün ilk yarısındaki su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 artarak 89 milyon 788 bin 193 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Doğu Karadeniz'den son 6 ayda 24 ülkeye dış satım yapıldı.

Ocak-Haziran 2023 döneminde 81 milyon 45 bin 29 dolar olarak kayıtlara geçen bölgeden yapılan su ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 11 artarak 89 milyon 788 bin 193 dolara yükseldi.

Miktar olarak da geçen senenin ilk yarısında 12 bin 725 ton olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 33 artışla 16 bin 929 ton oldu.

Bölgeden en fazla ihracat Rusya Federasyonu'na yapıldı

Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya'dan geldi.

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde Rusya Federasyonu'na 10 bin 985 ton su ürünü ihraç edilerek, 55 milyon 554 bin 210 dolar kazanç sağlandı.

Rusya Federasyonu'nu 9 milyon 944 bin 156 dolarla Vietnam, 9 milyon 316 bin 83 dolarla da Beyaz Rusya takip etti.

Bölgeden geçen senenin ilk 6 ayından farklı Ukrayna, Litvanya, Danimarka, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Filipinler, İspanya ve KKTC'ye de su ürünü ihraç edildi.

"2024-2025 avlanma sezonunun verimli bir sezon olacağından ümitliyiz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğunu söyledi.

Su ürünleri ihracatında son yıllarda gerek balık gerekse mamul olarak önemli başarı sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, ihracatın ve ülke çeşitliğinin pozitif yönde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kalyoncu, su ürünlerinin ekonomiye daha çok konu olması gerektiğinin altını çizerek, bu kapsamda da su ürünlerinin bölge ihracatı içinde ilk sıraya yükselmesi gerektiğini aktardı.

Amaçlarının, ihraç edilen tüm su ürünlerinde daha yüksek katma değer sağlanması açısından ürünlerin ileri derecede işlenerek dış satımının yapılması olduğuna işaret eden Kalyoncu, bunun için de Doğu Karadeniz'de hiçbir şehirde mevcut olmayan su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesinin, en çok su ürünleri ihracatının yapıldığı Trabzon'da kurulmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kalyoncu, 1 Eylül 2024'te başlayacak 2024-2025 avlanma sezonunun verimli olacağından ümitli olduklarını da dile getirerek, bölgeden yetiştiricilik ürünleri yanında avcılığı yapılan balık türlerinde de ihracatın her geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den Su Ürünleri İhracatı Yüzde 11 Arttı - Son Dakika

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