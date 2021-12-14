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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor

14.12.2021 10:00
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor

Elazığ'da yaşayan iş adamı Arda Koyuncu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov ev fabrikasını kente kazandırdı.

Elazığ'da yaşayan iş adamı Arda Koyuncu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov ev fabrikasını kente kazandırdı. Uzun uğraşları sonucu bungalov ev fabrikasını faaliyete geçiren Koyuncu, şimdi ise gelen taleplere yetiştirmeye çalışıyor.

Elazığ'da yaşayan iş adamı Arda Koyuncu, yıllar önce gittiği Karadeniz Bölgesinde gördüğü ve esinlendiği bungalov evlerin fabrikasını memleketi Elazığ'da kurdu. Şu anda bölge olarak yollamaya başladığı evleri, ilerleyen zamanlarda ise Türkiye'nin 81 iline göndermeyi hedeflediklerini belirten Arda Koyuncu, fiyatların 130 bin liradan başladığını ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tek üretici firma olduklarını söyledi. Bölgede tek olan bungalov ev fabrikası hakkında bilgi veren Koyuncu, "Karadeniz Bölgesini gezince bungalov evleri gördük, düşündüm neden Elazığ'da olmasın diyerek burada fabrikamızı kurduk. Bu hizmeti getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki Elazığ ve çevre şehirler de bizlere destek olsunlar. Vatandaşlar yerimizi istedikleri zaman gelip görebilirler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tek üretici firmayız. Bunu da memleketimiz Elazığ'da yapmanın mutluluğunu duyuyoruz. Talepler fazla çok şükür. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Taleplere yetişemiyoruz. Sivrice'ye 30 odalı Bungalov otel yapıyoruz. Onu da çok yakında hizmete açacağız. Memleketimize getirdiğimiz hizmeti daha da büyüteceğiz inşallah. Elazığ'dan Türkiye'nin 81 iline bungalov evlerimizi göndereceğiz. Fiyatlarımız 130 bin liradan başlıyor. Siz hayal edin biz yapalım. Kur itibariyle de metrekare fiyatımız ise 2 bin 500 lira" dedi. - ELAZIĞ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İş Adamı, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika
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