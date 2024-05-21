DOKAP, Çorum'da 8 Tarımsal Projeye 31 Milyon Hibe Desteği Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DOKAP, Çorum'da 8 Tarımsal Projeye 31 Milyon Hibe Desteği Sağlayacak

DOKAP, Çorum\'da 8 Tarımsal Projeye 31 Milyon Hibe Desteği Sağlayacak

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Çorum'da kamu kurumları tarafından hazırlanan 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin hibe desteği sağlayacak. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, projelerin DOKAP tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu açıkladı. Çorum'un tarım potansiyeline vurgu yapan Vali Dağlı, projelerin tarımsal üretimi artırmayı, kırsal kalkınmayı ve kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamayı hedeflediğini belirtti. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ise Çorum'un üreten, gelişen bir şehir olduğunu ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

21.05.2024 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresince, Çorum'da kamu kurumları tarafından hazırlanan 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin hibe desteği sağlayacak.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 8 projenin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu açıkladı.

Çorum'un coğrafi konumuyla bölgenin kucaklaştığı, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, tarihi dokusu, kültürel mirası ve zenginlikleriyle ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeline sahip bir şehir olduğunu dile getiren Vali Dağlı, "Özellikle tarımsal üretim ve makine sanayisiyle ön plana çıkmaktadır. 1 milyon 278 bin 381 ha yüzölçümüne sahip Çorum'un yüzde 43,4'ü tarım arazisidir. Arazi büyüklüğü açısından 81 il arasında 9. sırada bulunmaktadır. Çorum ekonomisinin yüzde 20'si tarım sektöründen oluşmaktadır. İlimiz, tritikale, kuru soğan, çörek otu, yeşil mercimek, nohut, fiğ dane, çeltik, yağlık ayçiçeği, arpa, ceviz ve buğday üretiminde Türkiye'de ilk on içerisinde yer almaktadır. Coğrafi konumu açısından önemli bir tarım potansiyeline sahip olan ilimizde; tarımsal sulama alanlarının, tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin arttırılması, kırsal kalkınmaya öncelik verilmesi, devletimizin tarım politikaları kapsamında çiftçilerimize sağlanan destekler ve özellikle kadınların tarımsal üretime katılımının ve istihdamının sağlanması yönelik olarak kurumlarımız tarafından birçok proje yürütülmektedir" dedi.

Vali Dağlı, 40 milyon 420 bin yatırım tutarına sahip Kalecik kaya, Hacı bey-Salur Köyü Sulama projeleri, Zirai Mücadele İHA Kullanımı projesi, İskilip Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, DOKAP Patates ve Soğan Soğuk Hava Deposu Projesi, DOKAP ile Balımı Paketliyorum Projesi, Çiğ Süt Soğutma ve Depolama Projesi, Osmancıkta Tarımın Geleceği İçin Sera Projesi'ne DOKAP tarafından 31 milyon 441 bin hibe desteği sağlanacağını ifade etti.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de Çorum ve Amasya illerinin 2021 yılında DOKAP'a dahil olduğunu hatırlatarak, "DOKAP olarak 2021 yılından bu yana Çorum'a destek vermeye başladık. Üreten, gelişen, büyüyen bir şehrimiz Çorum. Tarım, sulama, hayvancılık, turizm ve eğitim projelerine desteğimiz devam ediyor. Bugünde iki sulama, 5 tane bitkisel üretim ve hayvancılık ve kültür olmak üzere toplam 8 projenin imza töreni için bir araya geldik. Çorum tarımına katkı sağlayacak olan bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen proje ekiplerimiz ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Projesi, Hakan Gültekin, Hibe Desteği, Zülkif Dağlı, Çorum, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOKAP, Çorum'da 8 Tarımsal Projeye 31 Milyon Hibe Desteği Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:09 Yapı Kredi Bankası satılıyor mu Koç Holding’den açıklama var Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama var
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Adana Demirspor’da yaprak dökümü devam ediyor Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 20:13:58. #1.11#
SON DAKİKA: DOKAP, Çorum'da 8 Tarımsal Projeye 31 Milyon Hibe Desteği Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement