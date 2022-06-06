DOKAP'tan Gümüşhane'ye büyük destek

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) 2022 yılı Yatırım Programları çerçevesinde Gümüşhane'de tarımdan, hayvancılığa, turizmden eğitime ilk etapta desteklenecek 10 projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törende hibe değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan projelerin protokolleri Vali Kamuran Taşbilek, Şiran ve Köse Kaymakamları, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve ilgili kurum müdürleri tarafından imza altına alındı.

"DOKAP yıllardır Gümüşhane'ye büyük katkılar sağlıyor"

Törende yaptığı konuşmada DOKAP'ın Gümüşhane'ye yıllardır çok büyük katkılar sağladığını belirten Vali Kamuran Taşbilek, "Gerek Yeşil Yol kapsamında gerek tarım ve sosyal projeler kapsamında çok ciddi, çok özellikli faaliyetler yürütülmekte. Bunun sonucunda DOKAP ilimize çok büyük katkılar sağlamakta. Bu yıl da DOKAP çok önemli kaynakları ilimize aktardı. DOKAP ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bünyesinde faaliyet gösteren önemli kırsal kalkınma organizasyonları. Ben bu vesileyle ilimizin her türlü sorununa çok büyük destek veren, ilimizin her türlü sorununu çok üst düzeyde sahiplenen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a da özel şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ilimiz adına iletmek istiyorum. Allah razı olsun. Kendileri Gümüşhanemizi çok özel çalışmalarla destekliyor. Bu projelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlimizin, ülkemizin gelişmesine sağlayacakları katkılar açısından hayırlar getirmesini temenni ediyorum. DOKAP başkanımıza ve onun şahsında bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Projelerin faydalanacak kurumlarımıza ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Gümüşhane nitelikli projeler konusunda iyi çalışan bir ilimiz"

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise Gümüşhane'ye tarımdan, hayvancılığa, turizmden eğitime kadar birçok konuda proje destekleri olduğunu ifade ederek "Gümüşhane önemli illerimiz arasındadır. Yapılması gereken hususlarla nitelikli proje yapılması ve projelerin bize ulaşmasıyla proje desteğimiz oldu. İyi bir ekiple çalışıldığında projelerin çeşitliliğine bakıldığında iyi çalışıldığını görüyoruz. Bu konuda Valimiz başta olmak üzere teknik ekibe, Kaymakamlarımıza ve müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tarımdan hayvancılıktan milli eğitimden ve özel idareden önemli projeleri imza altına alacağız. Gümüşhanemize, vatandaşlarımıza, paydaşlarımıza hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

"Yeşil Yol projesi için aslan payı Gümüşhane'ye"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ek kaynak çalışmasının da neticelenmek üzere olduğunu, Yeşil Yol'la ilgili 69 milyon liralık ödenek oluru alındığını ve bunun 22 milyon lirasının Gümüşhane'ye geleceğini kaydeden Gültekin, "Yeşil Yolla ilgili 69 milyon liralık bir olur aldık. Aslan payı da 22 milyon lirasını Gümüşhanemize düştü. Bugün bakan oluru çıkar, hafta içinde de imza altına alıp kaynakları aktaracağız. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir ek kaynak çalışmamız bugünlerde neticelenecek. Birkaç ay sonra buraya gelip farklı projelerimizin destekleriyle ilgili imza töreni yapacağız. Rabbim devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninde hibe desteği yaklaşık 4,5 milyon TL olan Gümüşhane İli Seracılığın Geliştirilmesi Projesi, Mobil Koyun Banyoluğu Projesi, Engelleri Aşalım Balımızı Yapalım Arıcılık Destek Projesi, Sağım Teknolojisinin Geliştirilmesi Projesi, Özelim, Eğleniyorum, Eğlenirken Öğreniyorum Projesi, Akçal Köyü Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi, Evren Köyü Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi, Çal Köyü Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi, Sulama Alt Yapısının Oluşturulması Projesi ve Kütüphane Projelerinin imzaları Vali Kamuran Taşbilek, Şiran Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz, Köse Kaymakamı Bilal Göksun, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen tarafından atıldı. - GÜMÜŞHANE