Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası TL'de sert değer kaybı devam ediyor.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13 Lira'yı aştı.

Peki ekonomistler buru durumu nasıl değerlendiriliyor. İşte o görüşler!

Ekonomi yazarı Ozan Gündoğdu'nun yorumu şöyle:

"Ekmek 4-5 TL olacak, faturalara en az %30-40 daha zam gelecek, benzin ve mazot çift haneli olacak, beyaz eşya, TV, televizyon, bilgisayarda yoksunluk artacak, gıda fiyatları %30-40 daha zamlanacak."

TCMP eski Başekonomisti Hakan Kara ise; "Bugünkü kur seviyesi ile önümüzdeki aylarda resmi enflasyon %30'u geçebilir. Mevcut mevduat faiziyle -15 reel faiz demek. Acilen tedbir alınmazsa finansal sistem buna dayanamaz" dedi.

Gazeteduvar ekonomi yazarı Mühdan Sağlam'ın kurdaki dalgalanmaya yorumu ise şöyle oldu:

"Dolar piyasalarda 12 lirayı gördü. Dikkat çekici olan kurun 10 lirayı gördükten sonra 11 ve 12 'ye çıkma hızı. kur 11 liraya 6 günde, 12 liraya 4 günde çıktı. Bu makas daralıyor. Bir şey yapılmazsa korkarım kasım sonu aralık başında 15 görülecek..."

Yalçın Karatepe "Kriz aşamasından çöküşe geçiş çok hızlı oluyor" yorumu yaptı.