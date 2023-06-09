Dolar gece saatlerinde 23,60 seviyelerini aşarak yeni bir rekora imza attı

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

GRAM ALTIN 1483,52'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Gece saatlerinde 23,60 seviyesini aşan dolar, saat 09.00 itibarıyla 23,47'den işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL ise 25,3457 seviyelerinde seyrediyor. Yükselişini sürdüren gram altın ise 1483,52'den işlem görüyor.

MERKEZ'İN BAŞINA HAFİZE GAYE ERKAN GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.