Dolar gece saatlerinde 23,60 seviyelerini aşarak yeni bir rekora imza attı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar gece saatlerinde 23,60 seviyelerini aşarak yeni bir rekora imza attı

09.06.2023 09:24

Seçim sonrasında yükselişe geçen dolar/TL, gece saatlerinde 23,6021 seviyesini görerek rekor tazeledi. Dolar saat 09.00 itibarıyla 23,47 TL'den işlem görürken, aynı dakikalarda euro ise 25,3457 seviyelerinde seyrediyor.

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

GRAM ALTIN 1483,52'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Gece saatlerinde 23,60 seviyesini aşan dolar, saat 09.00 itibarıyla 23,47'den işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL ise 25,3457 seviyelerinde seyrediyor. Yükselişini sürdüren gram altın ise 1483,52'den işlem görüyor.

MERKEZ'İN BAŞINA HAFİZE GAYE ERKAN GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.

YORUMLAR (1)
  • DMG aLLy: Kudüs düşse daha mı iyiydi? onların doları varsa bizim Allahımız var! (diyen amipler gelmeden kaçayım) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar gece saatlerinde 23,60 seviyelerini aşarak yeni bir rekora imza attı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 MSB'den bedelli askerlik yapacaklara uyarı: Ücret artışından etkilenmemek için 23 Haziran'a kadar ödeme yapılmalı
09:48 Maçta Ayça Ayşin Turan ile sarmaş dolaş görüntülenen Mehmet Aslan'dan yalanlama geldi
09:49 Yeni rotası İtaya mı? "Galatasaray'a gidecek" denilen Uğurcan Çakır için Jose Mourinho devrede
09:43 Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı
09:40 Mehmet Şimşek bankaların genel müdürleriyle görüşecek
09:36 Yeni rotası İtaya mı? "Galatasaray'a gidecek" denilen Uğurcan Çakır için Jose Mourinho devrede
09:27 Mehmet Şimşek bankaların genel müdürleriyle görüşecek
09:24 Dolar gece saatlerinde 23,60 seviyelerini aşarak yeni bir rekora imza attı
09:18 Fenerbahçe defterini kapattı! Süper Lig'in gol kralı Valencia, Internacional ile anlaştı
09:10 Dolar gece saatlerinde 23,60 seviyelerini aşarak yeni bir rekora imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 10:00:27. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar gece saatlerinde 23,60 seviyelerini aşarak yeni bir rekora imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement