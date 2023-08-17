Dolar Kaç TL Oldu? 17 Ağustos Dolar Kaç TL?

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Dün yatay seyirle dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0704'ten tamamladı.Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 27,10'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,53'ten, sterlin/TL de 34,56'dan satılıyor. Dolar endeksi, 5 günlük yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı. Endeks şu sıralar yüzde 0,14 düşüşle 103,40 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altından 1,0880'den işlem görüyor.

DÖVİZ KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,10 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,53'ten, sterlin ise 34,56'dan alıcı buluyor.

PİYASALARDA RİSK ALGISI ARTTI

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktararak, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısının arttığını vurguladı. Açıklanan tutanakların ardından dolar küresel piyasalarda doların değer kazandığını ifade eden analistler, değerli madenler ve emtiaların ise dolar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.