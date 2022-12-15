Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor

15.12.2022 11:15

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,65 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,5750 ve en yüksek 18,6603 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,6293 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 18,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 19,8620'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 23,1220'den satılıyor.

FED POLİTİKA FAİZİNİ 50 BAZ PUAN ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed) dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminleri 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseldi.

Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin, piyasalar tarafından "şahin" algılandığını söyledi. Dolar endeksi bu duruma karşın dün yüzde 0,2 gerilemesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 103,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,0660 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER AVRUPA VE İNGİLTERE'DEN GELECEK KARARDA

Bugün gözlerin Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildiğini aktaran analistler, para piyasalarında önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran iki bankanın da sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceğinin fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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