Dolar/TL, 19,85 seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 19,85 seviyesinden satılıyor

23.05.2023 11:46

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,84 seviyelerinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro 21,43'ten, sterlin 24,63'den satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,8369'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,8490'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 21,4340'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 24,6380'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 103,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0800'den alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyururken, dolar talebi güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, dün de sözle yönlendirmelerine ederken, Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Analistler, bugün dünyada açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine dikkati çekerek, bu verilerden ekonomik aktiviteye ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini vurguladı. Bugün ayrıca, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden satılıyor Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden satılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 19,85 seviyesinden satılıyor - Son Dakika


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