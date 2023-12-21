 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,16 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 32,04'ten, sterlin ise 36,90'dan alıcı buluyor.

21.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:27
Abone Ol

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,12'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 11.15 itibarıyla yüzde 0,1 primle 29,16'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,04'ten, sterlin/TL ise 36,90'dan satılıyor. Dün günü yüzde 0,2 artışla 102,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,3 seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZ İNDİRİMİNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce pozisyon küçültmek istemesinin piyasaları etkilediğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini ifade etti.

Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını arttırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.

Piyasalarda Fed'in aşırı güvercin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayan analistler, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Analistler, TCMB politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL 29,12\'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası\'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
YORUMLAR

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. - Son Dakika


11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03
Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım

Son Dakika
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 12:37:04. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement