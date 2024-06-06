Dolar güne düşüşle başladı! İşte döviz kurlarında son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar güne düşüşle başladı! İşte döviz kurlarında son durum

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Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,2280'den işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlayacağı beklentileriyle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor. Tarımdışı istihdam verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabilir. Kanada Merkez Bankası ise 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

06.06.2024 10:13
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Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,2280'den, avro/TL yatay seyirle 35,0440'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 41,2110'dan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 104,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

GÖZLER TARIMDIŞI İSTİHDAM VERİLERİNDE

Dün ülkede açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

Analistler, iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediğini belirterek, özellikle yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

KANADA'DA 4 YILIN ARDINDAN İLK FAİZ İNDİRİMİ

Öte yandan, dün Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar güne düşüşle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar güne düşüşle başladı! İşte döviz kurlarında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nuri yildiz: Artık dolar 28 gerilemesi gerekir..Sonrada kademeli 23 kadar düşürülmeli ki paramız değer kazansın..Düşüyorsa sabit tutmanın anlamı yok bırak 28 kadar düşsün..Ticaret adamları zarar eder diyorsan birazda onlar bu yükün altına elini koysunlar..Hiçbirşey olamaz..Sadece kardan zarar ederler.. 0 0 Yanıtla

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