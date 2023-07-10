Dolar/TL güne yatay seyirle başladı! 26,10 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL güne yatay seyirle başladı! 26,10 seviyelerinden işlem görüyor

10.07.2023 11:28

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,10 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,06'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,1040 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,0625'ten tamamladı.

EURO 28 LİRANIN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,1040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 28,5860'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,4180'den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ 102,4 SEVİYESİNDE DENGELENDİ

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0950 seviyesinde bulunuyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

İŞSİZLİK VERİLERİ TAKİPTE

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL güne yatay seyirle başladı! 26,10 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL güne yatay seyirle başladı! 26,10 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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