Döner Ustası Davut: 'Dönerin anavatanı Türkiye'dir' - Son Dakika
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Ekonomi

Döner Ustası Davut: 'Dönerin anavatanı Türkiye'dir'

Döner ustası Davut: "Dönerin anavatanı Türkiye'dir" Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyaretine döneriyle birlikte gelmesi dünyada geniş yankı bulmuştu.

26.04.2024 19:27
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Döner ustası Davut: "Dönerin anavatanı Türkiye'dir"

İSTANBUL - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyaretine döneriyle birlikte gelmesi dünyada geniş yankı bulmuştu. Son günlerde devam eden döner diplomasisine Türk dönerciden yorum 'Türkiye'ye döner getirilmesine gerek yok biz zaten dünyanın her yerine döner gönderiyoruz.'

Türkiye'ye yanında 60 kilo döner ile birlikte gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ülkesinde de eleştirilerin odağı oldu. Dönerin ana vatanına yanında dönerle gelen Steinmeier, İstanbul'da Alman Büyükelçiliği'ne ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etmişti. Görüntüler üzerine ülkesinde de çeşitli eleştirilere maruz kalan Steinmeier'a dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da akşam yemeği için döner ikramında bulundu.

"Dünyanın her yerine döner gönderiyoruz"

Döner diplomasisi ardından Türk döner ustası Harun Davut, 'Türkiye dönerin ana vatanıdır. Kimsenin Türkiye'ye gelirken yanında döner getirmesine gerek yok. Biz dünyanın her yerine döner gönderiyoruz. Dönerin buttan olması ve yaprak olarak kesilmesi önemlidir. Kuyruğuna, döşüne ve pişmesine dikkat edilmesi gerekir. Bu işin ustaları Türkiye'de yetişir. Döner Türkiye'de başladı Türkiye'de devam edecektir.

"Dönerde etin kalitesi ve pişirilmesi çok önemli"

Döner ustası Davut, "Bir döner ustası en alt tabakadan çırak olarak başlar. Bir ustanın yetiştirilmesi hiç kolay değil. Usta yetiştirmek yaklaşık 3 ila 5 yıl arasında olur. Döneri her usta yaprak gibi kesemez. Bunu özenle yetiştirdiğimiz ustalar kesebilir. Döner yaklaşık 180 derece sıcaklıkta pişirilir. Dönerin kalitesinden çok pişimi çok önemlidir. Lezzetli bir döner için kaliteli et, etin soslaması ve bunları yapacak kaliteli bir usta gerekir. Bu saydığım şartlar birbirine zincirlidir. Bizim için önemli olan lezzet ve kesim tekniğidir" dedi.

"Dönerin en güzeli ve en lezzetlisi Türkiye'de"

Dönerin ana vatanının Türkiye olduğunu belirten Döner Ustası Davut, "Yurtdışından gelenler yanlarına yemek almalarına gerek yok burada en güzel en lezzetli Türk dönerini yiyebilirler. Gelen misafirlerimize yurt dışına götürebilmeleri için paketleme yapıp gönderebiliyoruz. En iyi döner Türkiye'de yenir" şeklinde konuştu.

Türk döneri tescilleniyor

Öte yandan Türkiye tarafından Avrupa Birliği'ne dönerin geleneksel ürün adı olarak tescili için yapılan başvurunun ilanı, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Dönerin 1800'lerin başından itibaren İstanbul'dan Osmanlı coğrafyasına yayıldığı kaydedilen ilanda, 1962'den 1979'a kadar devam eden Türklerin başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya göçüyle yayıldığı anlatıldı. Dönerin 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edileceği ve Türkiye'den AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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