Döviz Kurları: Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul'da dolar 48,1170 lira, avro ise 56,1680 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,1170 liradan, avro 56,1680 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,1150 liradan alınan dolar, 48,1170 liradan satılıyor. 56,1660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,1680 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,0990 lira, avronun satış fiyatı ise 56,1780 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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