Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!

AKP Genel Başkanı ve Erdoğan'ın "Faiz neden, enflasyon sonuç" açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası'nın 4 ayda 500 baz faiz indirimine gitmesinin ardından Türk lirası dolar karşısında hızla değer kaybetti.

Eylül ayında 8.30 lira seviyelerinde olan doları Kasım ayında 13 liranın üzerine demir attı. Aralık ayında ise dolar kuru 18 liranın üzerine çıktı. Türk lirasının tarihi değer kaybı üzerine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek yeni uygulamayı duyurdu. Ancak kurda başlayan düşüş kalıcı olmadı. Döviz kurlarında ani dalgalanmalar ve belirsizlikler bugün de sürüyor.

DOLAR VE EURO TEKRAR YÜKSELİŞTE

Dolar kuru bugüne yüzde 2,35 yükselişle 12.07 TL seviyesinden başladı. Euro ise sabah saatlerinde yüzde 2.33 yükselişle 13,6527 TL'den işlem gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçtiğimiz akşam katıldığı bir TV programında "Köpük daha tam gitmedi gitmeye başladı bir yere doğru gidiyoruz" dedi. Nebati aynı programda piyasaları şaşırtcak yeni adımlar atacaklarını ifade etti.