DPÜ Rektör Yardımcısı Teknoloji Şirketini Ziyaret Etti

Ekonomi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Aydın üniversite sanayi iş birlikleri çerçevesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere teknoloji şirketini ziyaret etti.

Prof. Dr. Özer Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş üniversite mezunlarını teknoloji sektörüne entegre etmek, staj programları ve Teknofest takımlarına destek sağlamak amacıyla teknoloji şirketini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Özer Aydın, teknoloji şirketi sahibi Mustafa Çeliker ile bir araya gelerek iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Toplantıda öne çıkan konulardan biri, üniversite mezunlarının şirketin ihtiyaçlarına uygun pozisyonlarda istihdam edilmesi oldu. Çeliker, üniversite mezunlarının sahip olduğu güçlü akademik bilgi ve pratiğin, şirketin inovasyon ve gelişim süreçlerine değer katacağını belirtti.

Prof. Dr. Özer Aydın, "Üniversite olarak öğrencilerimizi sadece akademik bilgilerle değil aynı zamanda sektörle entegre edilmiş bir şekilde mezun etmeye odaklanıyoruz. Üniversite-Sanayi iş birlikleri ile öğrencilerimize ve mezunlarımıza yeni iş fırsatları sunmayı ve onları teknoloji dimkanlar ele alındı. DPÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezunları istihdam ederek Endüstri 4.0, Otonom Hava/Kara Araçları ve Akıllı Ev Sistemleri üzerine ürünler ortaya koyduklarını belirten Mustafa Çeliker, DPÜ Teknofest takımlarına teknik destek sağlama ve staj imkanları sunma konusunda yapılan çalışmalardan bahsetti. Bu sayede öğrencilerin, iş dünyasıyla daha erken dönemde etkileşimde bulunacaklarını ve projelerini gerçek dünyada uygulama şansı elde edeceklerini vurguladı.

Ziyaret sonrasında DPÜ ile teknoloji şirketi arasında güçlü bir iş birliği fikri benimsendi. Bu işbirliği ile mezunlara ve Teknofest takımlarına fırsatlar sunularak DPÜ ve teknoloji şirketinin ortak bir teknoloji üssü olması ve geleceğin teknoloji liderlerinin yetiştirilmesi fikrine varıldı. - KÜTAHYA