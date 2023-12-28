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DSİ, Günyüzü ilçesinde sulama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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DSİ, Günyüzü ilçesinde sulama çalışmalarına devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Günyüzü ilçesinde 44 bin 730 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında bölgede sulu tarımın yaygınlaşması, gelir artışı ve istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

DSİ, Günyüzü ilçesinde sulama çalışmalarına devam ediyor
28.12.2023 - 11:42,
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Günyüzü ilçesinde 44 bin 730 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'nin tamamlanmasıyla Günyüzü ilçesi İlyaspaşa, Gürpınar, Yenidoğan, Çakmak, Türktaciri ve Kabak mahallelerinde olmak üzere toplam 44 bin 730 dekarlık zirai arazide modern borulu sistemle sulanma yapılacağını bildirdi.

Bölgede yapılacak sulu tarımla dekar başına 7 bin 500 lira gelir artışı, ülke ekonomisine 2023 fiyatları ile yıllık 335 milyon 475 bin lira katkı ve 9 bin kişiye de istihdam alanı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Kaynak tesisi Eskişehir Gökpınar Barajı olan Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması işi kapsamında 164 bin metre HDPE, 39 bin metre CTP ve 4 bin metre çelik boru olmak üzere toplam boru hattı uzunluğu 207 bin metredir. Bugüne kadar 1200 milimetre çapındaki CTP borunun 5 bin 580 metrelik kısmı döşenmiştir. 1500 milimetre çapındaki 1500 metre uzunluğunda CTP borunun döşenmesiyle toplam 7 bin 80 metre CTP borunun döşenmesinin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır."

Kaynak: AA
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