Denizli Sanayi Odası\'ndan Basın Buluşması

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetimi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, toplantıda sanayinin mevcut durumunu ve beklentilerini paylaştı.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. DSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Medya Buluşması", M. Feridun Alpat Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıya, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, DSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı ve Yönetimi ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.

"Basın toplumun ortak hafızasıdır"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve toplantıya katılan tüm basın mensuplarına teşekkürlerini sunan Başkan Kasapoğlu, gazetecilerin toplumun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Denizli'mizdeki medya mensuplarının gösterdiği çaba, kentin sosyo-ekonomik gelişimi açısından da son derece kıymetli. Bizlerin yaptığı işleri kamuoyuna doğru bir şekilde aktararak önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bu nedenle sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu doğrudan diyaloglar, şehrimizin nabzını tutmak ve sanayimizin gündemini ortaklaşa ele almak için hayati önem taşıyor."

"Yük sanayicinin sırtında; faizlerin düşmesi artık şart"

Basın mensuplarına yönelik teşekkürün ardından, konuşmasında sanayicilerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara dikkat çeken Kasapoğlu, son iki yıldır uygulanan ekonomi politikalarının yükünü sanayicinin çektiğini dile getirdi: "Dövizin baskılanması, faizin hala yüksek seyretmesinin bedelini sanayicimiz ödüyor. İhracatçımız dış pazarlarda rekabet etmekte zorlanıyor ve finansmana erişimde sınırlamalarla karşılaşıyor." dedi.

Sanayicinin tüm zorluklara rağmen üretime, ihracata ve istihdama devam etmek istediğini belirten Kasapoğlu, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararından güçlü ve anlamlı bir faiz indirimi beklediklerini dile getirdi, sanayici için özel finansman paketlerinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu, "Artık faizlerin aşağıya doğru inip sanayicinin önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni pazar arayışlarının da devam ettiğini ifade eden Kasapoğlu, küresel talep daralması nedeniyle ihracatçıların da zorlandığını ancak yeni pazarlar geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Sanayicinin hibe ve desteklerden maksimum düzeyde faydalanması için de yoğun çaba harcadıklarını sözlerine ekleyen Kasapoğlu, "Sanayicimiz, ihracatçımız bu pazarları bir günde kurmadı. Uzun yıllar mücadelelerle, çalışmalarla bu pazarları ve müşterileri, bu müşteri portföylerini oluşturuyor" diyerek, zararına veya maliyetine ihracat yapan firmaların, pazar paylarını koruma ve sıkıntılı sürecin geçeceği inancıyla direndiğini ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

"Teşvikler yeterli değil, öncelikli yatırım konuları genişletilmeli"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde, Denizli ili özelinde belirlenen yatırım konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, Denizli'nin yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Önümüzdeki dönemde başta doğaltaş, kablo ve bilişim olmak üzere farklı sektörlere yönelik teşvik alanlarının genişletilmesi adına girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Kasapoğlu, "Yerel kalkınma odaklı bu desteklerin yatırım ortamı güçlendikçe Denizli sanayisinin rekabet gücüne de katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi Yönetişim Masası'nda DSO'yu temsil edecek isimler belli oldu

Denizli Sanayi Odası ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan Sanayi Yönetişim Masası'nın Danışma Kurulu'nda DSO'yu temsil edecek isimler ise toplantıda ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Kasapoğlu, DSO Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz ile Meclis Üyeleri Yavuz Perçin ve Tolga Varlıker'in bu süreçte DSO adına görev üstleneceğini belirtti. "Bu isimleri belirlerken hem sektörlerin temsiliyetini hem de altyapı sorunlarının yoğunlaştığı bölgeleri dikkate aldık. Kendilerinden, sürecin sağlıklı işlemesi adına güçlü bir katkı bekliyoruz" diyen Kasapoğlu, katılımcı yönetişim anlayışının Denizli sanayisinin önceliklerinin belirlenmesinde önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

"Denizli Sanayi Odası ile iş birliği içinde çalışıyoruz"

Toplantıya katılan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim; Denizli Sanayi Odası ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu dönemde de bu iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini görüyorum. Bu anlamda Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum; bu iş birliğinin artarak devam etmesi büyük önem taşıyor."

Boyacı: "Günümüzde sansürün ciddi anlamda her alanda basın üzerinde hissedildiği bir dönem yaşıyoruz. Özellikle dijital teknolojiyle birlikte dijital yayıncılığın, internet yayıncılığının artması ve küresel sosyal medya alanının yaygınlaşması, Anadolu basını için sıkıntılı bir sürece neden oldu. Ayrıca, dijital yayıncılığın gelişmesiyle, birçok yayın organının reklam gelirlerinin ve reklam alanlarının düştüğünü görmekteyiz. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, biz Denizli'deki basın mensupları olarak aynı kararlılıkla, 24 saat mücadele ederek, Denizli'nin sorunlarını, Denizli'deki gelişmeleri hem Denizli'ye hem de Türkiye'ye duyurmak için fedakarca çalışıyoruz. Tüm meslek odalarına, siyasilere ve yöneticilere şunu belirtmek isterim: tarafsız ve objektif yayıncılık adına yerel basının önemi çok büyüktür. Bu kapsamda, tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Teşekkür plaketi takdim edildi

Toplantının sonunda, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu tarafından, günün anısına Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı'ya teşekkür plaketi takdim edildi. - DENİZLİ