Denizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi İş Birliğiyle Gerçekleştirilen Verimlilik Çalıştayı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi İş Birliğiyle Gerçekleştirilen Verimlilik Çalıştayı

Denizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı', teknik yöneticiler, işletme sahipleri, akademisyenler ve endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerini bir araya getirdi. Çalıştayda işletmelerde verimlilik çalışmaları ve beklentileri üzerinde duruldu. Çalıştayın çıktılarıyla Denizli için verimlilik raporu ve yol haritası oluşturulacak.

12.06.2024 08:14
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Denizli Sanayi Odası, Türkiye'de alanında örnek bir çalışmaya imza attı. Denizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı', teknik yöneticiler ve işletme sahipleri, akademisyenler ve endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerini bir araya getirdi. Tüm meslek gruplarının temsil edildiği çalıştayda; işletmelerde verimlilik çalışmalarına dayanak oluşturan uygulamaların ne kadar etkin yürütüldüğü ve işletmelerin verimlilik çalışmaları kapsamında neler bekledikleri üzerinde duruldu. Üniversite-Sanayi iş birliğine en güzel örneklerden biri olan çalıştayın çıktıları ve anket sonuçları proje ekibi tarafından bilimsel yöntemlerle değerlendirilip, Denizli için verimlilik raporu oluşturulacak ve verimlilik yol haritası çıkarılacak.

Denizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen Verimlilik Çalıştayı, Colossae Termal Otel'de geniş katılımla yapıldı. Çalıştay, açılış konuşmaları ve panel bölümü ile başladı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, sanayicilerin karşılaştığı zorluklara karşı yol haritası oluşturabilmek adına bir süreç başlattıklarını ifade etti. Üreticiler olarak pek çok sorun ile mücadele ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Sadece zorlaşan ekonomik koşullarla, küresel oyuncularla, iklim kriziyle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak; dünyada konuşulan dili ve yöntemleri anlamak ve anlamlandırmak, bu yeni oluşan düzene karşı yeni stratejik hamleler yapmak gibi sorumlulukları da sırtımızda taşıyoruz." dedi.

"Geleceğimizi bugünden şekillendirmek zorundayız"

Artan ihracat rakamları, açıklanan büyüme verileri ve istihdam oranlarının Denizli'nin potansiyelinin sadece bir kısmını gösterdiğini belirten Kasapoğlu, "Geleceğimizi bugünden şekillendirmek, üretim metotlarını modernize edebilmek ve dünyanın rekabet koşullarıyla mücadelemizi sürdürebilmek için rotamızı verimlilik üzerine kurgulamak zorundayız. Bunun için ülkemize örnek olacağını düşündüğümüz Verimlilik Çalıştayımızı düzenleme kararı aldık. Denizli imalat sanayisinin mevcut durumunu derinlemesine analiz ederek, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları ve fırsatları belirleyeceğiz. Ayrıca, işletmelerimizin küresel arenadaki konumunu güçlendirmek için stratejiler geliştireceğiz." dedi.

"Model Fabrikayı bu yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz"

DSO olarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusundaki en büyük projelerinden birisinin Denizli'ye kazandıracakları Model Fabrika olduğunu belirten Kasapoğlu, "Model Fabrikalar, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut yapısını geliştirmeyi hedefleyen yetkinlik dönüşüm ve dijitalleşme merkezleridir. Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve yürütücüsü olduğu Denizli Model Fabrika'yı hem enerji verimliliği hem sürdürülebilirlik hem de dijital dönüşüm konusunda geniş bir hizmet yelpazesine sahip bir eğitim danışmanlık merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bu projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

DSO, Türkiye'de alanında örnek bir çalışmaya imza attı

DSO Meclis Üyesi ve DSO Verimlilik Komisyonu Başkanı Ayhan Doğrar ise, büyük emek ve çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve destek veren tüm firmalara teşekkürlerini sundu.

PAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkıner Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşen "Modern Endüstrinin Zorluklarının Üstesinden Gelmek" konulu panelde; konuk konuşmacı olan Verimlilik Savaşları kitaplarının yazarı, makine mühendisi, Erasys Firma Kurucusu, Kaizen Uygulama Uzmanı Hakan Cengiz ile DSO Meclis Başkanı İsmail Okan Konyalıoğlu katılımcılarla bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Çalıştaya katkılarını esirgemeyen firmalara plaket ve teşekkür belgelerinin de takdim edildiği ilk bölümün ardından yuvarlak masa düzeninde hazırlanan çalıştay salonuna geçildi.

Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı

Türkiye'de alanında örnek bir çalışma olan ve büyük ilgi gören çalıştayda, işletmelerin hem sahipleri hem de işletmenin üretiminden birinci derece sorumlu olan fabrika müdürü, işletme müdürü gibi teknik yöneticilerinden oluşan 200'e yakın katılımcı yer aldı. DSO Verimlilik Komisyonu Üyeleri ile PAÜ Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aşkıner Güngör, Prof. Dr. Olcay Polat ve Dr. Öğretim Üyesi Ozan Çapraz'ın yanı sıra akademik danışman ekip tarafından organize edilen çalıştaya, DSO Personeli de destek verdi.

Çalıştayda, teknik yöneticiler ve işletme sahipleri, 2 farklı paralel çalışma gruplarında 3 farklı oturuma katıldı. 1. Oturum: "Güçlü ve Zayıf Yönler", 2. Oturum: "Fırsatlar ve Tehditler", 3. Oturum: "Verimliliğe Doğru Detaylı Bakış Sektörel Beklentiler" başlıkları altında gerçekleştirildi. Sektörel mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. Etkileşimli odak gruplarından veriler, beyin fırtınası, yarı ve tam yapılandırılmış veri elde etme yaklaşımları ile derlendi. Kişisel ve kurumsal özel bilgilerin talep edilmediği Çalıştay, her odak grup için bir moderatör tarafından yönetildi.

DSO sanayicilerin yol haritasını belirleyecek

Tüm gün boyunca tüm meslek gruplarının temsil edildiği Denizli Sanayi Odası Verimlilik Çalıştayı'nda; işletmelerde verimlilik çalışmalarına dayanak oluşturan uygulamaların ne kadar etkin yürütüldüğü ve işletmelerin verimlilik çalışmaları kapsamında neler bekledikleri üzerinde duruldu. Ayrıca, modern endüstrinin zorlukları, verimlilik ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Üniversite-sanayi iş birliğine en güzel örnek

Teknik yöneticiler, işletme sahipleri, akademisyenler ile endüstri mühendisliği bölümünde eğitim gören üniversite öğrencilerini bir araya getiren ve Üniversite-Sanayi iş birliğine en güzel örneklerden biri olan çalıştayın çıktıları ve anket sonuçları bir arada proje ekibi tarafından bilimsel yöntemlerle değerlendirilip Denizli için verimlilik raporu ve bir verimlilik yol haritası ortaya çıkarılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi İş Birliğiyle Gerçekleştirilen Verimlilik Çalıştayı - Son Dakika

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