DTO Başkanı Erdoğan'dan kadın istihdamı projesinden yararlanmaya daveti - Son Dakika
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DTO Başkanı Erdoğan'dan kadın istihdamı projesinden yararlanmaya daveti

20.03.2022 14:12
DTO Başkanı Erdoğan'dan kadın istihdamı projesinden yararlanmaya daveti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak bir araya geldi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak bir araya geldi. DTO Başkan Erdoğan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesinde Denizli'deki kadın girişimcileri bu imkandan yararlanmaya davet etti.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women Up) projesinin tanıtımı için Denizli'ye gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. Bu projenin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, Denizli'deki kadın girişimcileri bu imkandan yararlanmaya davet etti. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile bir araya gelen SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak ve beraberindeki Women UP Takım Lideri Dilşad Taşkın Kuveloğlu, Women UP Yerel Takım Lideri Gülhan Özgür, Women UP İletişim Uzmanı Sabri Emre Türker ve SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı Burcu Abay, Başkan Erdoğan'ı projeleri hakkında bilgilendirdi.

"7 pilot ilden biri de Denizli"

Görüşmelerinde, Avrupa Birliği (AB) destekli 29.5 milyon Euro'luk Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi hakkında detaylı bilgi veren SGK Daire Başkanı Topuksak, bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak Denizli, Ankara, İstanbul, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinin pilot olarak belirlendiğini söyledi. Topuksak, "Bu projeyle, kadın girişimcilere ait küçük ölçekli genç işletmelerdeki kadın istihdamının desteklenmesini amaçladık. İş yerini 5 Mart 2012'den sonra açmış olan ve en fazla 9 işçi çalıştıran kadın girişimcilerimiz, işletmelerinde yeni bir kadın istihdam etmeleri halinde asgari ücretin net tutarına kadar 20 ay hibe desteği alabilecekler. Başvuruları 21 şubatta alınmaya başlandı. Bu projemizden, Denizli'de 400 kadın işverenimiz ile 400 kadın çalışanımız yararlanabilecek" diye konuştu.

"Kadın girişimcilerimiz, bu fırsatı iyi değerlendirsin"

Yeni projenin ilave istihdam sağlamak isteyen kadın girişimciler için çok önemli olduğunu dile getiren DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise, "Kadın girişimcilerimiz ve çalışanları için yeni bir projenin daha hayata geçmesi bizleri çok mutlu etmektedir. Yanlarında kadın istihdamı sağlamayı düşünen ve en fazla 9 işçisi olan kadın girişimcilerimizi, bu projeden yararlanmaya davet ediyorum. Başvuru sırasına göre destek verilecek olması sebebiyle, kadın girişimcilerimizin hızlı hareket etmeleri de önem taşıyor. Projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

DTO Başkanı Erdoğan'dan kadın istihdamı projesinden yararlanmaya daveti
DTO Başkanı Erdoğan'dan kadın istihdamı projesinden yararlanmaya daveti
DTO Başkanı Erdoğan'dan kadın istihdamı projesinden yararlanmaya daveti

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği, Ticaret, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Erdoğan'dan kadın istihdamı projesinden yararlanmaya daveti - Son Dakika


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