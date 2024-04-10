DTÖ: Ticaretteki Büyüme Öngörüsü Aşağı Yönlü Risklerle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ekonomi

DTÖ: Ticaretteki Büyüme Öngörüsü Aşağı Yönlü Risklerle Karşı Karşıya

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ekonomistleri, küresel ticaretin bu yıl yavaş toparlanma göstererek yüzde 2,6 büyüyeceğini öngörürken, bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin ticaretteki büyüme öngörüsünde aşağı yönlü ciddi riskler oluşturduğu uyarısında bulundu. DTÖ'nün raporuna göre, geçen yıl mal ticaretinin ekonomik değeri düşerken, ticari hizmet ihracatı artış gösterdi. Bu yıl ise küresel ticaretin yavaş bir toparlanma göstermesi ve 2025'te büyümesi bekleniyor. Afrika'nın ihracatının diğer bölgelere göre daha fazla artması tahmin edilirken, Avrupa'nın ihracatının diğer bölgelerin gerisinde kalması hesaplanıyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin ticaretteki toparlanmayı kısıtlama riski bulunuyor.

10.04.2024 16:25
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ekonomistleri küresel ticaretin bu yıl yavaş toparlanma göstererek yüzde 2,6 büyüyeceğini öngörürken, bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin ticaretteki büyüme öngörüsünde aşağı yönlü ciddi riskler oluşturduğu uyarısında bulundu.

DTÖ ekonomistlerinin hazırladığı "Küresel Ticaret Görünümü ve İstatistikler" raporu yayımlandı.

Buna göre, 2023'te yüksek enerji fiyatları ve enflasyonun etkisiyle yüzde 1,2 daraldı.

Dünyada geçen yıl mal ticaretinin ekonomik değeri yüzde 5 düşüşle 24,01 trilyon dolara gerilerken, ticari hizmet ihracatı yüzde 9 artışla 7,54 trilyon dolara ulaşarak mal ticaretindeki düşüşü kısmen telafi etti. Ticari hizmet ticaretindeki büyüme, uluslararası seyahatlerdeki toparlanma ve dijital olarak sunulan hizmetlerdeki artıştan kaynaklandı.

Geçen yılki küçülmenin ardından küresel ticaretin bu yıl yavaş bir toparlanma göstererek yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 büyüyeceği öngörülüyor. Enflasyonist baskıların bu yıl azalması ve özellikle gelişmiş ekonomilerde reel gelirin yeniden artmasıyla tüketimi artırması bekleniyor.

Söz konusu öngörüler kapsamında, Afrika'nın ihracatının bu yıl yüzde 5,3 ile diğer tüm bölgelerden daha fazla artacağı tahmin ediliyor. Kuzey Amerika'da ihracatın yüzde 3,6, Orta Doğu'da yüzde 3,5 ve Asya'da yüzde 3,4 ile ılımlı büyüme göstereceği öngörülürken, Güney Afrika'nın ihracatına ilişkin artış beklentisi yüzde 2,6.

Avrupa'nın ihracatının ise yüzde 1,7 artışla diğer bölgelerin gerisinde kalacağı hesaplanıyor.

İthalatın Asya'da yüzde 5,6 ve Afrika'da 4,4 büyüyerek küresel talebi destekleyeceği öngörülüyor. Ancak tüm diğer bölgelerde ithalatın ortalamanın altında artış göstereceği tahmin ediliyor.

Bu yılki Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve çeşitli ülkelerdeki vize şartlarının hafifletilmesiyle, turizm ve yolcu trafiğindeki artışın küresel ticari hizmet ticaretine katkı sağlaması bekleniyor.

Jeopolitik gerilimler ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin ticaretteki toparlanmayı kısıtlama riski söz konusu. Gıda ve enerji fiyatları jeopolitik gelişmeler nedeniyle yeniden fiyat artışlarına maruz kalabilir.

Süveyş Kanalı'ndaki aksaklıkların ekonomik etkisi şu ana kadar nispeten sınırlı kalırken, otomotiv ürünler, gübre ve perakende gibi bazı sektörler gecikmeler ve navlun maliyetlerindeki artışlardan etkileniyor.

"Ticaretin dayanıklılığı, iki ana nakliye rotasındaki aksaklıklarla sınanıyor"

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, geçim kaynakları ve refahın iyileştirilmesi için hayati önem taşıyan esnek tedarik zincirleri ve çok taraflı ticaret çerçevesi sayesinde küresel ticaretin toparlanma yönünde ilerlediğini ifade etti. Iweala, "Ekonomik büyüme ve istikrarın sürdürülebilmesi için jeopolitik gerilimler ve ticaretin parçalanması gibi riskleri azaltmamız şart." uyarısında bulundu.

DTÖ Başekonomisti Ralph Ossa ise bazı hükümetlerin üretimi yeniden şekillendirmeyi ve ticareti dost ülkelere kaydırmaya amaçlayan adımlar attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaretin dayanıklılığı, dünyanın iki ana nakliye rotasında yaşanan aksaklıklarla da sınanıyor, tatlı su sıkıntısından etkilenen Panama Kanalı ve trafiğin Kızıldeniz'den uzaklaştırılması. Kesintilerin, jeopolitik gerilimlerin ve politika belirsizliğinin devam ettiği bu koşullar altında, ticaret görünümüne ilişkin riskler aşağı yönlü."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTÖ: Ticaretteki Büyüme Öngörüsü Aşağı Yönlü Risklerle Karşı Karşıya - Son Dakika

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