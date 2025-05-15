Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın

Geniş Video İzle

Türkiye'de düğünlerin artması ve 'düğün sezonu' olarak adlandırılan bu dönem, özellikle kuyumculuk sektöründe dolandırıcılığın zirve yapmasıyla da biliniyor. Sahte altına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan sektör uzmanları, "Ucuz altın diye bir şey yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

15.05.2025 14:09  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de düğünler havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesiyle artıyor. "Düğün sezonu" olarak adlandırılan bu dönem mobilyadan beyaz eşyaya, kılık kıyafetten kuyuma kadar birçok sektörde hareketliliği beraberinde getiriyor. Gözlerin odaklandığı kuyumculuk sektörü de düğün sezonu öncesi vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline dönüştü.

TAKILIK ALTINA TALEP DÜĞÜN SEZONUNDA ARTIYOR

Kuyumcu vitrinleri, yaklaşan yoğun döneme hazırlık olarak yeni ve göz alıcı modellerle donatıldı. Özellikle evlilik tekliflerinin ve nişan törenlerinin artmasıyla tektaş yüzükler ve alyanslara ilgi yoğunlaştı. Ayrıca, düğünlerde geline takılmak üzere hazırlanan bilezikler, kolyeler, küpelerden oluşan takı setleri ve yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek, yarım, tam altın ile gram altınlar da en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Altına olan geleneksel bağlılık ve bu ziynetin yatırım aracı olarak görülmesi, düğün alışverişlerinde altına talebin canlı kalmasını sağlıyor. Kuyumcular, bu dönemde alışveriş yapacak tüketicileri "sahte" ürünlere karşı dikkatli olmaları ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda da uyarıyor.

"GÜVENİLİR KUYUMCULARDAN ALIŞVERİŞ YAPILMALI"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, her düğün sezonunun kuyumcular için hareketli geçtiğini söyledi. Dünya genelinde altının ons fiyatındaki artışın yanı sıra yurt içindeki gelişmelerin de etkisiyle geçmiş yıllara kıyasla bu yıl satışlarda bir miktar düşüş beklediklerini belirten Sönmez, buna rağmen özellikle düğünlerdeki zaruri ihtiyaçların temin edildiğini bildirdi. Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik." dedi.

ALTINLARA ELEKTRONİK TAKİP GELİYOR

Sahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını bildirdi. Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz." diye konuştu.

"UCUZ ALTIN DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Sönmez, düğünlere yönelik takı alışverişlerinde gelinlik modeline göre seçimler yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: Düğünlerde gelinler kıyafetlerini hangi ekolü benimseyerek yaptırdıysa ona uygun da takı tercih ediyor. Bunun ekonomik şartlarla bir alakası yok, tamamen kişilerin zevkleri ve kişisel tercihleriyle alakalı. Fiyat dalgalanmalarına rağmen gelinlerimiz istediğini alacaktır. Burada şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur.

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kaynak: AA

Ekonomi Türkiye, Dolandırıcı, Ons Altın, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar Tam 100 milyon liralık vurgun Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
NATO’dan Yusuf Dikeç’li sürpriz paylaşım NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
CHP’li başkanlar arasında otopark kavgası Mikrofonunu kapattırdı CHP'li başkanlar arasında otopark kavgası! Mikrofonunu kapattırdı
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:03
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
19:28
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
19:15
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı
Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
18:49
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
18:49
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
18:23
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
18:13
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması
Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
18:10
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
18:00
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 14:40:57. #7.13#
SON DAKİKA: Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.